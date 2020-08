SERIE B UFFICIALE – Torrenova ingaggia Simone Lasagni

Cestistica Torrenovese è lieta di comunicare la firma dell’atleta Simone Lasagni, cestista classe 1994, è un esterno di grande atletismo, con una spiccata dote nel tiro da tre punti ed ha sempre fatto registrare medie importanti al tiro (sempre intorno al 40% dall’arco) riuscendo a prendersi anche tiri dall’alto coefficiente di difficoltà nei vari frangenti della gara. Lasagni fa del tiro dalla lunga distanza dunque una delle sue armi principali, ma sa anche leggere la difesa per attaccare il ferro o servire assist.

CARRIERA

190 cm per 84 kg, è un prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana ed ha esordito a 19 anni in DNA ad Omegna. Dopo una parantesi in serie C emiliana al Rebasket, approda alla Fiorentina nel 2015 dove dimostra tutte le sue capacità, per affermarsi in serie B a Cecina, Livorno e poi di nuovo Cecina trascinando la squadra ai playoff ed aumentando la media punti nella post season disputando un playoff da protagonista con 12,5 punti di media a partita. Nella stagione 2018-2019 firma con San Miniato giocando una stagione da 10 punti di media e risultando il miglior tiratore da tre punti di tutta la cadetteria (47% da 3 ed il 45% da 2). Lo scorso anno si trasferisce alla Virtus Cassino, dove conferma le sue medie e le sue percentuali fino all’infortunio alla caviglia rimediato nel girone di andata contro Avellino: nelle 13 presenze in maglia virtussina colleziona 10 punti e 2.5 assist a gara tirando con il 47% da 2 ed il 46% dalla lunga distanza.

DICHIARAZIONI

Condello | Head Coach Torrenova: «Simone è un giocatore eclettico con una grande attitudine al lavoro. È identificato come un tiratore, ma in realtà è un cestista intelligente che può ricoprire tutti i ruoli di esterno. Sono contento di averlo all’interno del roster, ci darà una grande mano in tutti gli spot dei “piccoli” dandoci esperienza e qualità, sono convinto che farà un grande campionato»

Ufficio Stampa Cestistica Torrenovese