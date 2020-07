SERIE B UFFICIALE – Tramarossa Vicenza completa il reparto lunghi: arriva Marcello Piccoli, confermato Diego Corral

La Tramarossa Vicenza annuncia l’ingaggio di Marcello Piccoli, ala pivot classe 1999 che, con

l’attesa ufficializzazione del rinnovo di Diego Corral, va a completare il pacchetto lunghi.

Dotato di statura e fisico importante (202 centimetri per 95 chilogrammi), Piccoli è cresciuto nelle

giovanili del Bergamo Basket, arrivando ad esordire, in scampoli di partita, in A2. Coach Ciocca,

che l’aveva conosciuto ed allenato nel club orobico, prima l’ha voluto con sé a Giulianova nella

passata stagione, poi, quest’anno, ne ha caldeggiato il passaggio in maglia biancorossa, convinto che

le qualità tecniche e morali del ragazzo garantiranno significativi margini di crescita.

Piccoli sarà sicuramente una valida opzione nelle rotazioni interne per portare energia nella

battaglia sotto i tabelloni. Completa il suo bagaglio con buoni movimenti da post ed un discreto tiro

dalla media.

Dopo le firme di Zampogna e Chiti, il neo arrivato è dunque il terzo under della Tramarossa, che ha

annunciato di voler chiudere il proprio roster con soli 5 seniors.

Benvenuto Marcello!

–

Uff stampa Tramarossa Vicenza