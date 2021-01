SERIE B UFFICIALE – Tramarossa Vicenza: si opera Zampogna, al suo posto Jacopo Demarchi

Coach Cesare Ciocca dovrà fare ancora a meno di Zampogna, che, eseguiti tutti gli esami strumentali di verifica, sarà presto sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla mano destra riportata nella gara di Cividale. I tempi di recupero verranno definiti all’esito dell’ operazione.

Nel frattempo, la società biancorossa sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in casa Tramarossa del play triestino Jacopo Demarchi, 21 anni, 1.84. Il giovane esterno, l’anno scorso in serie B ad Ancona e poi aggregato all’Allianz Trieste, in serie A1, viene chiamato a rimpiazzare Zampogna, durante la sua assenza ed ampliare le rotazioni nel settore dei “piccoli”.

Uff stampa Tramarossa Vicenza