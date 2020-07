SERIE B UFFICIALE – Tramec Cento, tesserato Manuel Saladini

La Benedetto XIV annuncia il tesseramento di Manuel Saladini, play classe 2002.

Formatosi nella Mens Sana Siena, il giocatore ha debuttato in A2 nel 2018/19 con la De Longhi Treviso, dove ha fatto parte del roster nella scorsa stagione in Serie A.

Stabilmente nel giro dei raduni delle Nazionali giovanili, Manuel è stato tra i migliori giocatori nella kermesse dell’ultima Next Gen Cup a Bologna. Le sue statistiche: 12.3 punti, 5.3 assist e 2.7 rimbalzi di media nelle 3 partite disputate nel torneo, mostrando doti innate di leadership nonostante la sua giovanissima età.

Ufficio Stampa Benedetto XIV Cento