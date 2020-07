SERIE B UFFICIALE – Tre giocatori ai saluti in casa Blukart Etrusca San Miniato

Dopo le tante conferme che hanno contraddistinto la prima parte di mercato dell’Etrusca, arriva anche il tempo dei saluti: Gioele Moretti, Emmanuel Enihe e Francesco Morciano non faranno più parte dell’Etrusca 2020/2021. La società affida alle parole del suo dirigente responsabile Andrea Stefanelli il saluto e il ringraziamento per questi fantastici ragazzi, protagonisti straordinari della stagione conclusa a fine febbraio: “Ogni anno salutare i giocatori che sono stati a San Miniato è sempre difficile e in questa stagione lo è ancora di più. Gioele, Emmanuel e Francesco sono stati i protagonisti in campo di una stagione straordinaria, non solo per i risultati sportivi ottenuti, ma per la capacità incredibile di fare squadra e formare così un collettivo che ha saputo esprimere valori straordinari. Non hanno mai perso occasione di dimostrare il grande valore umano che sanno esprimere dentro e fuori dal campo, diventando così amatissimi nel nostro ambiente. Chi sceglierà di investire su di loro nella stagione alle porte farà un investimento sicuro di professionalità, abnegazione al lavoro e serietà. Non posso che ringraziare di cuore Gioele, Emmanuel e Francesco per tutto quello che hanno dato all’Etrusca in questa stagione, con la speranza di rivederli un giorno sul campo del Fontevivo, anche da avversari, per ricevere il caloroso applauso e il simbolico abbraccio di tutto il mondo Etrusca. Grazie ragazzi e in bocca al lupo!”.

–

Uff stampa Blukart Etrusca San Miniato