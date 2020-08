SERIE B UFFICIALE – Tre giovani del vivaio nella nuova Use Computer Gross Empoli

Per completare il roster della nuova Use Computer Gross, coach Alessio Marchini ha deciso di attingere al vivaio con l’obiettivo di far fare un passo in più a tre giovani classe 2003 che già anno scorso si sono affacciati alla prima squadra. Si tratta di Simone Cerchiaro, Marco Mazzoni e Luca Giannone, ragazzo nati e cresciuti nel settore giovanile Use Sesa e che quest’anno lavoreranno con la prima squadra. Un bel riconoscimento per loro e per il lavoro del nostro staff tecnico che li ha curati e fatti crescere negli anni.

FONTE: Uff. Stampa USE Basket Empoli