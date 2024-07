SERIE B UFFICIALE – Tresso e Negri rinnovano con Saronno

Prima conferma dell’anno, con il numero 14, il nostro capitano: DAVIDE TRESSO!

Tornato a pieno regime arricchito dagli impegni di studio in Norvegia, riprende subito il posto in campo. Di ruolo formalmente sarebbe un’ala, all’atto pratico è un tuttofare. Classe 2000, 192 centimetri, difesa tuttocampo, attacco al ferro, tiro piazzato, fisicità importante, presenza ancora di più. Dopo un inizio di campionato preziosissimo, nella seconda parte della scorsa stagione è mancato un sacco, ma i compagni hanno comunque centrato il bersaglio grosso ed ora è pronto anche lui a rinnovare il contributo per la squadra.

Riparte da qui, da un ruolo centrale in campo e nello spogliatoio, laddove è cresciuto e diventato un affidabilissimo tuttocampista della pallacanestro moderna. Un faro per la Robur, con la quale milita ininterrottamente in prima squadra dall’esordio con i grandi del 23 settembre 2017. Son passati gli anni, i campionati, i corsi scolastici e le vittorie, ma il capitano è sempre pronto alla battaglia.

E con il numero 8, il nostro tiratore, Andrea Negri!

È arrivato in Robur due anni fa e ha cominciato la nuova avventura, dopo anni di altissimo livello tra Serie B e A2, con un bel bis di campionati vinti, prima la Serie C Gold e poi la Serie B Interregionale. Dalla prossima stagione torna nel suo ambiente naturale, l’ambiente nazionale. Delle sue caratteristiche potremmo parlarne all’infinito, dalla sua mano dolcissima altrettanto, per no parlare del ragazzo, sempre eccezionale, in ogni aspetto del gioco e del tempo trascorso insieme.

È di una costanza disarmante, tanto che è impossibile dire che il meglio lo dia nelle partite che contano, perché per lui il meglio è sempre. Classe 1988, veterano del gruppo, tiratore spaziale, ala versatile, giocatore completo, Andrea Negri è la seconda conferma dell’anno per la Robur Basket Saronno e si candida ancora per bruciare i canestri di mezza Italia.

UFF.STAMPA ROBUR SARONNO