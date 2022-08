SERIE B UFFICIALE – UBP Petrarca Padova conferma coach Fabio Volpato e tutto lo staff

Ai nastri di partenza della Serie B Old Wild West 2022/2023, l’UBP Petrarca Padova si presenta con gli stessi uomini che hanno guidato e supportato la squadra dalla panchina nello scorso campionato di C Gold. È ufficiale la conferma in blocco dello staff tecnico coordinato dall’head coach Fabio Volpato. Il 61enne tecnico trevigiano sarà ancora affiancato nel suo lavoro dall’esperto assistant coach Christian Augusti, ma anche da due professionisti molto apprezzati: il preparatore fisico Alessandro Carraro, specialista legato già da qualche tempo all’ambiente bianconero, e dal fisioterapista Carlo Piccolo, colonna della prima squadra targata Guerriero Petrarca fin dalla stagione 2014/2015 e per l’intero corso dell’Unione Basket Padova.

«Nello scorso campionato, il lavoro dello staff è stato fondamentale nell’assicurare sostegno e solidità», rileva coach Volpato, «Era necessario dare una certa continuità ora che incrementeremo gli allenamenti con sessioni fisiche e tecniche al mattino e altre dedicate alla preparazione del gioco di squadra alla sera».

La stagione dell’UBP Petrarca si aprirà con il raduno di lunedì 22 agosto, ore 18.30, al PalaSavio di Mortise. Già fissate anche le prime amichevoli: le prime due, in calendario per venerdì 26 agosto e venerdì 2 settembre, verranno disputate entrambe alle ore 19 sul parquet del PalaSavio, rispettivamente con The Team Riese e Mestre. A seguire, mercoledì 7 settembre (orario da definire), è previsto un altro test al palasport di Vicenza contro la locale compagine di Serie B.

Dopodiché, il programma pre-campionato varierà anche in funzione del risultato nel derby di Supercoppa LNP contro la Virtus Padova, che andrà in scena sabato 10 settembre, ore 20.30, alla Kioene Arena. L’obiettivo è ultimare il rodaggio in tempo utile, per arrivare pronti al debutto in campionato che nelle prime cinque giornate proporrà una serie di scontri duri e trasferte da bollino rosso (Bergamo, Orzinuovi, Reggio Calabria, Capo d’Orlando e Virtus Padova).

Partenza in salita?

«Se pensiamo che all’esordio affronteremo Bergamo e poi andremo ad Orzinuovi, ci potremmo anche spaventare e invece dobbiamo puntare sulla lunghezza del campionato», avverte Volpato, «Sappiamo già che incontreremo tutte le nostre avversarie, meglio trovare subito due squadre blasonate. Il girone B è grande livello. Bisognerà restare concentrati su sé stessi, sul nostro gioco, credendo nel lavoro che saremo chiamati a portare avanti».

Uff stampa UBP PETRARCA PADOVA