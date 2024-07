SERIE B UFFICIALE – Umana Chiusi si accorda con il veterano Andrea Renzi

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma del centro Andrea Renzi.

Genovese, classe 1989, 206 centimetri per 110 chili, il nuovo acquisto dei Bulls viene dalla vittoria del campionato di Serie A2 con Trapani Shark.

Renzi inizia a giocare a pallacanestro nella provincia di Genova prima di trasferirsi alla Don Bosco Basket Livorno dove rimane fino alla stagione 2005/06, anno in cui disputa la finale scudetto U18 contro la Mens Sana Siena. Nel 2006 il passaggio a Treviso; con la Benetton vince lo scudetto Under 18 venendo eletto MVP della manifestazione. Le stagioni successive segnano il suo debutto in Serie A e il consolidamento di una carriera in rampa di lancio. Nel 2008-09 gioca la semifinale scudetto mettendo a segno 14 punti contro Siena e debutta in Nazionale maggiore contro l’Albania, realizzando 10 punti.

La parabola ascendente si interrompe nell’autunno dello stesso anno per un infortunio al ginocchio che supera brillantemente rientrando nei convocati di Pianigiani per l’amichevole giocata dall’Italia contro l’Ungheria.

La stagione successiva è quella del passaggio alla Scaligera Verona in Serie A2. L’annata positiva gli vale la convocazione agli Europei in Lituania. Terminata l’esperienza a Verona, Renzi si trasferisce a Biella nel 2012/13 in Serie A dove rimane un anno per poi passare alla Pallacanestro Trapani, in A2. Renzi diventa subito un cardine della formazione granata, resta in Sicilia per otto stagioni raggiungendo le 250 presenze e mettendo a segno oltre 3000 punti.

Nel 2021 lascia la società granata, per firmare con Orzinuovi. Successivamente si trasferisce a Reggio Calabria in serie B per poi tornare alla Pallacanestro Trapani nel gennaio del 2023. Nel corso della stagione diventa il primo, nella storia granata, a raggiungere e superare il traguardo dei 4000 punti realizzati. Renzi resta a Trapani anche dopo la formazione di Trapani Shark che di fatto prende l’eredità della Pallacanestro Trapani. Il centro dunque gioca per la decima stagione in granata vincendo Supercoppa e Campionato di A2 con conseguente promozione in LBA (5.6 punti ad allacciata di scarpe in 11 minuti di utilizzo in regular season) e taglia, proprio al PalaPania di Chiusi, il traguardo delle 300 presenze.

“Do il benvenuto ad Andrea, giocatore che abbiamo seguito a lungo in questo mercato – commenta il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco. Una trattativa resa possibile anche grazie all’amicizia che lo lega al nostro direttore dell’area tecnica Matteo Martini ma, al di là di questo, è apparsa evidente fin da subito la voglia di far parte del progetto di Andrea. Giocatore dalla grande carriera e dal curriculum importante; non serve che aggiunga molto su di lui. Dopo aver vinto il campionato di A2 con Trapani, siamo sicuri che verrà a Chiusi con voglia e desiderio di diventare un leader della squadra sia dal punto di vista tecnico che morale. Una figura importante a trecentosessanta gradi per la squadra e per i nostri giovani che potranno prenderlo da esempio. Siamo davvero contenti di questa firma e non vediamo l’ora di iniziare”

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria