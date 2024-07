SERIE B UFFICIALE – Un cecchino per la PSA Sant’Antimo, ecco Gabriele Richard Berra

Un cecchino per la Pallacanestro Sant’Antimo. La società è infatti orgogliosa di ufficializzare l’accordo raggiunto con Gabriele Richard Berra, guardia-ala classe 2000, che approda alla corte di Marco Gandini dopo una buona stagione a Chieti. Ventiquattro anni tra pochi giorni (il 2 agosto), 195 cm d’altezza, Gabriele è nato a Rho, in provincia di Milano, ed ha approcciato il basket nella vicina Legnano dove ha raggiunto tre finali giovanili e dove ha esordito in A2 appena sedicenne. La sua carriera giovanile è stata impreziosita anche dalle tante esperienze con l’azzurro delle nazionali Under 16 (Europeo 2016) e Under 18, quella senior si è invece sviluppata tra A2 (dopo Legnano anche San Severo nel 2021-22) e Serie B: in doppia cifra costante sia con la Sangiorgese (2020-21) che con Piacenza (11.8 punti nel 2022-23), l’anno scorso era a Chieti dove ha chiuso con 8.8 punti in 22 minuti e un record di 21 punti con 6 triple contro Jesi. Tiratore puro, ha il 38.2% dall’arco in carriera (su quasi 600 tiri) e si è mantenuto sopra il 40% nelle ultime due stagioni.

Gabriele Berra – “Sono contento per questa nuova esperienza a Sant’Antimo. Ho sentito il coach, mi ha parlato di una società organizzata e della sua idea di pallacanestro da sviluppare. E’ in costruizione una squadra giovane e carica, che punterà su aggressività e velocità e che secondo me divertirà chi verrà a vederla al palazzetto. Ci aspetta un campionato lungo e difficile ma estremamente stimolante”.

Marco Gandini, coach PSA – “Gabriele è un ragazzo che al netto della giovane età ha tante esperienze importanti nel background, da Legnano alle nazionali giovanili. Negli ultimi anni si è costruito una carriera in B con numeri importanti e giocando in squadre di livello. Da tiratore puro, l’unico del nostro roster, giocherà da 2 e da 3 dandoci atletismo, fisicità e aprendo il campo per le iniziative uno contro uno di Nelson e Lucas. Abbiamo grande fiducia in lui, come tutti dovrà inserirsi in questa nuova realtà in cui il miglioramento costante, dei singoli e della squadra, sarà un punto focale per la nostra organizzazione al fine di essere competitivi per i traguardi che ci porremo durante la stagione”.

