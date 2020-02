SERIE B UFFICIALE – Valerio Costa arriva a Vicenza da Porto Sant’Elpidio

Nuovo arrivo in casa Tramarossa Vicenza: i biancorossi infatti accolgono l’arrivo di un nuovo playmaker, Valerio Costa, che già oggi pomeriggio è atteso a Vicenza. Prelevato da Porto Sant’Elpidio (Serie B, girone C), il classe 1997 sarà a disposizione di coach Oldoini e avrà in carico i compiti di regia della squadra.

Costa è un playmaker giovane ma con ottime esperienze alle spalle: nato a Reggio Calabria, dopo

aver giocato con il Casalpusterlengo ha vestito la maglia della squadra della sua città, giocando in prima squadra (in A2) a soli 18 anni. In seguito, dopo una stagione e mezzo in categoria con la

casacca di Piacenza, ha poi giocato in Serie B prima a Lecco, poi a Teramo (dove condivideva lo spogliatoio con Simone Aromando) e infine a Porto Sant’Elpidio, dov’era arrivato lo scorso giugno.

Da non dimenticare poi che il calabrese ha vestito le maglie delle nazionali giovanili dall’under 15 fino all’under 19, cogliendo anche, con quest’ultima, un sesto posto ai mondiali di categoria nel

2015. Si tratta di un giocatore fisicamente pronto, con ottime qualità di passatore e in cabina di regia, che nelle Marche si è fatto notare anche come discreto realizzatore (11 punti di media a partita).

L’arrivo in squadra di Costa, che al momento sarebbe il nono over in squadra, fa da preludio a

una prossima uscita di un elemento dal roster, quasi sicuramente un esterno.

Uff stampa Tramarossa Vicenza