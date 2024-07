SERIE B UFFICIALE – Valerio Cucchiaro rimane un’altra stagione a Vicenza

La notizia che i tifosi biancorossi aspettavano é arrivata:

Pallacanestro Vicenza e Valerio Cucchiaro hanno rinnovato anche per la

prossima stagione 2024 / 2025! Il play laziale, oggetto del desiderio di

molti club della categoria, ha confermato la sua fede ai colori Civitus,

sciogliendo ogni riserva sulla sua permanenza, una volta che si andava

sviluppando il progetto di rafforzamento del roster vicentino.

La società, che pure ha fatto uno sforzo per trattenerlo, gli affiderà

così per la terza stagione consecutiva la cabina di regia della squadra.

In questi anni Valerio, classe 2001, si é affermato come uno dei

giocatori di maggior crescita nel ruolo e pur con margini di ulteriore

miglioramento. Spirito mai domo, difensore asfissiante ed uomo squadra

per inclinazione, ne fanno un perno di riferimento per la nuova

compagine di coach Ghirelli.

Le sue ottime prestazioni nella stagione appena conclusa sono ben

fotografate nei numeri accumulati, dove la sua pericolosità offensiva e

la sua capacità di sfornare assist sono ulteriormente lievitati con la

cura del “Ghiro”.

In regular season: 31 minuti media partita; 10,3 punti; 49% da 2; 37 %

da 3; 84% ai liberi; 3.5 rimbalzi; 3 assist

Ai playout: 34 minuti media partita; 14,1 punti; 41% da 2; 52% da 3; 95%

ai liberi; 4,7 rimbalzi; 4,1 assist.

Felici di averti ancora con noi, Valerio!

Uff Stampa Pallacanestro Vicenza