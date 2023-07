SERIE B UFFICIALE – Valerio Longo firma con Herons Montecatini

FABO Herons Montecatini comunica di avere ingaggiato Valerio Longo, ala-centro di 204 cm, nato l’11 marzo 2004, proveniente da Trapani. Nella passata stagione è stato avversario dei rossoblù con la maglia di Langhe Roero Alba, dove in quasi 23 minuti di media in Serie B ha realizzato 5,2 punti e preso 5,3 rimbalzi a partita.

Nativo di Alcamo (Tp), è figlio d’arte, infatti la madre Daniela Grande, originaria dell’Abruzzo, è stata una campionessa di pallacanestro negli anni ’90 giocando per oltre un decennio in A1 femminile con le maglie di Priolo, Avellino e Alcamo appunto, dove ha sfiorato la vittoria della Coppa Ronchetti e dove successivamente si è stabilita con la famiglia.

Cresciuto nel vivaio di Trapani, con i granata ha debuttato in A2 a soli 17 anni, ha disputato diverse finali nazionali ed è nel giro delle squadre nazionali azzurre giovanili, con le quali ha collezionato varie convocazioni. Fisico importante, grande lottatore, può difendere sui centri ed ha buoni movimenti vicino a canestro. Fresco di maturità al Liceo Classico, ha dimostrato grandi motivazioni e Federico Barsotti è lieto di poter lavorare con questo interessante prospetto: “Elemento perfetto per completare il nostro roster. E’ giovane, fresco, atletico e con tanta energia, ha caratteristiche molto differenti rispetto ai compagni di reparto, più tecnici ed esperti, quindi con lui ampliamo le opzioni. Lo vedo come alter ego di Lorenzetti. Ha fatto una grande crescita ad Alba, è nostra intenzione fare emergere il suo potenziale ed alla fine dell’anno sarà un giocatore molto migliorato, ne sono sicuro”.

Valerio Longo vestirà la canotta rossoblù n. 11.

FABO Herons ringrazia la società Trapani Shark e il procuratore del ragazzo, Marco Calise di Tangram Sports Management, per la fattiva collaborazione.

Carriera

22-23 Langhe Roero Alba (Serie B)

21-22 Pallacanestro Trapani (Serie A2 e U19) e Marsala (C Silver)

19-20 Pallacanestro Trapani (Under 18)

18-19 Pallacanestro Trapani (Under 18, Under 16 e Under 15)

UFF.STAMPA HERONS MONTECATINI