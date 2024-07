SERIE B UFFICIALE – Valerio Longo firma con la Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver ingaggiato Valerio Maria Longo, ala-centro di 203 cm nato ad Alcamo l’11 marzo del 2004. Secondo innesto del reparto lunghi, è il quinto volto nuovo del roster biancorosso per il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25, dopo Vincenzo Taddeo, Raphael Chiti, Tommaso Lanzi e Laurent Zoccoletti. Figlio d’arte, la mamma è Daniela Grande, cestista degli anni ’90 che ha giocato per un decennio in Serie A1 con le maglie di Priolo, Avellino ed Alcamo. È proprio nella città natia che Longo segue le orme della madre, crescendo tra le fila della Libertas Alcamo. Dopo le convocazioni con la rappresentativa regionale della Sicilia per partecipare prima al Torneo ‘Vito Lepore’ di Potenza e poi al Trofeo delle Regioni di Seregno, viene selezionato anche per i raduni della Nazionale Under 14. A 13 anni è già alto oltre 190 cm, e l’azzurro sarà una costante negli anni. Partecipa infatti al Torneo di Iscar, in Spagna, con la Nazionale Under 16, e a diversi raduni di quella Under 18.

Nell’estate del 2018 passa alla Pall. Trapani, con cui nella stagione 2021/22 esordisce in Serie A2, segna i primi punti e colleziona 6 presenze totali. Contestualmente stabilisce il suo primato da 23 punti in una gara con l’Under 19, e viaggia a 8.5 punti di media in Serie C Silver con la Nuova Pall. Marsala. Dopo aver avuto una piccola parentesi alla Fortitudo Bologna l’anno precedente, per la stagione 2022/23 si trasferisce ad Alba dividendosi tra l’Under 19 Eccellenza e la Serie B con Langhe Roero: 30 gare, 5.2 punti, 5.3 rimbalzi per 5.1 di valutazione. L’anno scorso ha iniziato il campionato di Serie B Nazionale tra le fila degli Herons Montecatini per poi trasferirsi dopo 12 partite al Basket Cecina in B Interregionale. Gioca 17 gare, segna 3.7 punti, arpiona 5.7 rimbalzi dei quali 59 offensivi, e contribuisce al raggiungimento dello spareggio per la promozione perso contro la Fulgor Fidenza.

«Questa nuova avventura con la Bakery mi sta già motivando molto – le prime parole da biancorosso di Longo –, per questo darò il massimo dell’impegno per contribuire ai risultati di squadra. Piacenza è una piazza importante del basket italiano, e sono sicuro che lavorerò bene con tutto lo staff e i compagni».

«Longo è un giocatore che porta in dote energia ed atletismo – la presentazione di coach Giorgio Salvemini –, qualità che vanno ad incastrarsi perfettamente con il reparto lunghi che sta nascendo. Siamo felici che abbia deciso di sposare il nostro progetto».

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero