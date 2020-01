ASD Robur et Fides Varese comunica di aver ceduto il capitano Davide Rosignoli alla società sportiva Settelaghi Gazzada. Robur et Fides ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi tre anni e gli augura il meglio per la sua carriera sportiva.

Uff.Stampa Robur Varese