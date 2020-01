SERIE B UFFICIALE – Varese esonera Vescovi, panchina a Fabrizio Garbosi

ASD Robur et Fides Varese comunica l’esonero con effetto immediato del capo allenatore della Prima Squadra Francesco Vescovi. Robur et Fides ringrazia l’allenatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi quattro anni e gli augura il meglio per la prosecuzione della sua carriera nell’ambiente sportivo

Robur et Fides comunica inoltre che il posto di capo allenatore verrà occupato da Fabrizio Garbosi attualmente Direttore Sportivo.

Uff.Stampa Robur Varese