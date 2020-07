SERIE B UFFICIALE – Vega Mestre, ecco le firme di Spatti e Maran

Terzo colpo di mercato per il Vega Mestre: accogliamo infatti a braccia aperte Alessandro Spatti, lungo di 203 cm nell’ultima stagione nostro avversario con la casacca di Pavia. Classe 1995, nato a Gavardo nel bresciano, Alessandro è cresciuto nel settore giovanile dell’Orobica Bergamo, affacciandosi alla prima squadra con Treviglio nel 2012/13 appena diciassettenne; nel 2014/15 si mette in mostra in serie B con la casacca dell’Alto Sebino (7 punti di media per gara), tornando poi a Treviglio in LegaDue l’anno successivo. Nel 2016/17 torna in B dividendosi tra Cecina (7.9) e Oleggio (8.4), dove rimane anche il campionato seguente (11.8 punti per gara). Negli ultimi due campionati ha vestito invece la maglia dell’Omnia Pavia (10.2 di media complessivamente), squadra dalla quale proviene dopo il corteggiamento del direttore sportivo Samuele Marton. Al nuovo Grifone a disposizione di coach Volpato per la stagione 2020/21 non ci resta che dare il più caloroso benvenuto all’interno della grande famiglia biancorossa: ben arrivato Alessandro Spatti.

DARIO MARAN E IL VEGA MESTRE: AMORE INFINITO

Inizia bene il weekend dei Grifoni, con una notizia che siamo certi farà felici molti tifosi: Dario “Ciccio” Maran vestirà per l’ottava stagione consecutiva la maglia del Vega Mestre! È ufficiale infatti il rinnovo tra la società biancorossa e la sua bandiera più rappresentativa, pronta a sventolare ancora sul parquet nella serie B 2020/21. Quasi 200 le presenze della ventiseienne guardia, con oltre 1000 punti a referto: numeri che potranno essere rivisti al rialzo nel prossimo campionato da parte dell’Arsenio Lupin biancorosso, la cui storia d’amore con il Basket Mestre non sembra interrompersi davanti a nulla. Non poteva che essere sua, dunque, la prima conferma per la stagione alle porte: noi siamo pronti a battagliare con Dario, e voi?

–

Uff stampa Vega Basket Mestre 1958