SERIE B UFFICIALE – Vettese resta sulla panchina di Cassino

La BPC Virtus Cassino comunica di aver riaffidato l’incarico di capo allenatore della prima squadra, che prenderà parte al campionato di serie B nazionale 2020/21, a coach Luca Vettese, in forza anche del contratto che legava le parti fino alla prossima stagione agonistica.

Il tecnico molisano vanta sulla panchina rossoblù 246 presenze ufficiali, una qualificazione alle final eight di Coppa Italia di DNC, due qualificazioni ai playoffs per la promozione in serie A2, una finale playoffs sempre per la promozione nel secondo campionato nazionale e tre campionati vinti, rispettivamente serie D regionale, Serie C e Serie B nazionali.

La BPC Virtus Cassino auspica le migliori fortune sulla panchina rossoblù al nuovo capo allenatore benedettino, e augura un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Luca per questa sua rinnovata esperienza all’ombra dell’abbazia.

FONTE: Uff. Stampa Virtus Cassino