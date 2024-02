SERIE B UFFICIALE – Vicenza annuncia Sami Sanad

La Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012 comunica che, a poche ore dalla chiusura del mercato invernale, è riuscita ad assicurare un nuovo rinforzo al roster della serie B Nazionale. Dopo l’inattesa uscita di Diego Terenzi, approdato a Livorno, è arrivata a Vicenza l’ala Sami Sanad, nato il 1 marzo 1998, 197 cm per 91 kg.

Nato in Olanda da padre sudanese e madre italiana, ha iniziato a giocare ad Oderzo (Treviso) in serie C per poi intraprendere l’avventura americana: quattro stagioni negli Usa, le ultime due nella Ncaa Division 2 al rinomato Milligan College con 9.6 punti, 4.1 rimbalzi di media. Tornato in Italia la scorsa estate, aveva cominciato questa stagione vicino a dove risiede, Cervignano del Friuli, in B Interregionale a Monfalcone, con 15.3 punti e 6.3 rimbalzi a gara.

Il giocatore è già arrivato in città, ha iniziato gli allenamenti con la squadra e sarà in campo nella gara di sabato sera alle ore 20.30 contro la Rucker San Vendemiano.

Dichiarazioni Sanad

“Sono molto eccitato di fare parte di questo gruppo, ho fatto il primo allenamento e ho visto subito i ragazzi molto disponibili e con molta volontà di lavorare. Sono pronto a mettermi in gioco e ad aiutare il più possibile la squadra.

Ho iniziato a giocare a basket molto tardi, a vent’anni sono andato in America, in tre Stati: Kansas, Texas e Tennessee ed è stata un’esperienza estremamente formativa. Il livello atletico là è clamoroso e devi crescere per adeguarti. In Italia, all’inizio di carriera, avevo fatto fatica proprio a livello fisico, ora mi sento pronto e sono molto contento di mettermi alla prova in B1.

Gli avversari di sabato li conosco bene in quanto San Vendemiano è una realtà vicina a Oderzo”.

