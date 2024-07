SERIE B UFFICIALE – Vicenza firma Curtis Nwohuocha

Sarà Curtis Nwohuocha il nuovo centro della Pallacanestro Vicenza per la prossima stagione 24/25. Il club biancorosso ha formalizzato e ufficializzato l’ingaggio del cestista canturino (classe 1997), di origini nigeriane.

Atleta possente di 203 cm per 108 chili, Curtis ha compiuto tutto il percorso giovanile nel grande vivaio della Pallacanestro Cantù, esordendo in serie A a soli 17 anni (contro la Mens Sana Siena, con 4 punti a referto) ed entrando stabilmente nel roster della prima squadra sino alla stagione 2016/2017, quando viene trasferito in serie A2 alla Remer Treviglio e poi, ancora in A2, alla Scaligera Verona.

Nei tre successivi campionati il pivot canturino veste la maglia della Pallacanestro Trapani, sempre A2 -società oggi neo promossa in serie A-, ma nella sua miglior stagione 20/21 (20 partite disputate, con 21 minuti media partita, 5.5 punti, 47% da 2 punti, 74% ai liberi e 5.7 imbalzi) soffre una grave e totale lesione al tendine di achille, che lo costringe a saltare la fase finale del torneo e ad un prolungato stop.

Si riaffaccia sul parquet a metà della stagione successiva, in serie B, al College Borgomanero, per poi essere richiamato, nel campionato appena concluso, dalla squadra della città in cui è nato: la Pall. Cantù. Mette insieme 20 presenze, nelle rotazione dei lugnhi, con il rammarico finale di veder sfumare la promozione in serie A, a gara 4 del decisivo playoff contro la Pall. Trieste.

Curtis è stato nazionale azzurro dall’Under 15 all’Under 20, partecipando anche ai Mondiali di categoria Under 17. La personale conoscenza e reciproca stima con coach Ghirelli, ha favorito il buon esito del trasferimento, accolto con entusiasmo dal centro canturino. Sarà lui, infatti, il titolare del ruolo ed il custode principale sotto il canestro biancorosso!

Atletismo, energia, intensità nella battaglia del pitturato ed a rimbalzo saranno le qualità da portare in dote alla nuova compagine biancorossa.

Vicenza ti aspetta, Curtis !

UFF.STAMPA PALL.VICENZA