SERIE B UFFICIALE – Vicenza firma Federico Uclés Belmonte

Federico Uclés Belmonte é un nuovo giocatore della Civitus Allianz. La Pallacanestro Vicenza 2012 domenica ha formalizzato una lunga trattativa, iniziata quasi un mese fa. Andaluso di Nijar (Almeria, Spagna), Fede Uclés è un’ala pivot di 202 cm di 31 anni che ha raggiunto buon prestigio nella Lega Spagnola, dove per sei stagioni ha militato nella LEB (Lega Oro, equivalente alla nostra A2).

In questa categoria ha vestito le canotte di società di spicco, quali Granada, Villadolid, Breogàn de Lugo, Iberojet de Palma di Mallorca. Durante la sua carriera si é anche affacciato, con buone prestazioni, nella prima Lega portoghese e francese.

Nell’ultima stagione, 23/24, allettato dalle proposte di Ibiza (Class Bàsquet San Antoni), ha giocato in Lega de Plata, per cercare di trascinare il club dell’Isla Blanca alla promozione. Missione fallita per due punti all’ultima partita dei play-offs. Uclés ha chiuso la sua stagione con quasi 28 minuti di gioco, 11.2 punti, 47% da 2, 31.3 % da 3, 6.6 rimbalzi.

Facilitato nella scelta della società biancorossa anche dai buoni rapporti di amici comuni, Fede ha accettato la proposta di Vicenza, che si é assicurata un giocatore atletico, agonista e di pericolosità offensiva, grazie ad un buon tiro, ottimi movimenti in post e rapide letture di gioco.

Bienvenido Fede, lo paseremos bien juntos!

