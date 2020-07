SERIE B UFFICIALE – Vicenza ingaggia Raphael Chiti, si separa da Montanari

Si attende solamente l’annuncio della firma di Raphael Chiti con la Tramarossa Vicenza. L’ala piccola classe ’99 arriva da Giulianova, dove ha chiuso la stagione con oltre 7 punti e 2 rimbalzi di media.

Nel frattempo, Vicenza ha comunicato la fine del rapporto con Montanari dopo quattro stagioni, a causa di impegni lavorativi.

La Tramarossa Vicenza comunica con gran dispiacere che, dopo quattro anni insieme, Pietro

Montanari non vestirà la maglia biancorossa per la prossima stagione. Inderogabili impegni di

lavoro del giocatore hanno impedito di trovare una positiva soluzione per la prosecuzione del

rapporto, nonostante la reciproca ed affannata ricerca di un punto di compromesso.

Pietro, ormai storico gladiatore della Pallacanetro Vicenza, oltre al basket, deve conciliare anche

famiglia (arricchita dal piccolo Ettore) e lavoro. E, sotto quest’ultimo profilo, le crescenti

responsabilità affidategli e l’emergenza Covid, che mette sotto pressione il futuro delle nostre

imprese, hanno reso impossibile coniugare gli impegni di vita extracestistici con l’intensità e la

frequenza di allenamenti previsti per la stagione a venire.

Montanari (in fase di rieducazione per un recente intervento chirurgico al ginocchio) è stato un

leader indiscusso del gruppo: oltre che capitano, ultimo vicentino rimasto a roster, vanta oltre 100

presenze in maglia biancorossa ed una dedizione alla causa mai in discussione. Grinta, voglia di

vincere e difesa arcigna sono le caratteristiche che l’hanno reso una pedina di riferimento in campo

e nello spogliatoio.

Tante le cose che resteranno nell’album dei ricordi della squadra. Indimenticabile, per esempio, il

finale di partita sul parquet dell’Accademia Su Stentu Sestu, quando ai play-out fu lui a caricarsi la

squadra sulle spalle nel finale di partita, segnando i canestri decisivi per la salvezza biancorossa. O

ancora, il più fresco di tutti, la tripla sulla sirena che ha sancito la vittoria contro la capolista

Bernareggio nell’ultima partita affrontata in maglia Tramarossa, prima della sospensione dei

campionati.

Un grazie è doveroso e forse addirittura riduttivo per quanto Pietro ha dato alla maglia in questi

anni. Con gioia, passione ma sempre con senso di squadra e di appartenenza: un vero capitano,

pronto a tutto per il gruppo ed i colori della città !!

Grazie di tutto Pietro… chissà sia solo un arrivederci!

Uff stampa Tramarossa Vicenza