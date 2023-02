SERIE B UFFICIALE – Vicenza si rinforza e firma Petrucci

La Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012 comunica di aver definito la trattativa che porta in biancorosso la guardia-ala Niccolò Petrucci, 33 anni, 196 cm. Il giocatore romano è giunto in città nel pomeriggio di mercoledì, prendendo parte all’allenamento di squadra e sottoponendosi alle visite di controllo medico. Petrucci è stato tesserato e sarà in campo nella partita casalinga di domenica 5 febbraio alle ore 17 contro Ragusa. Indosserà la maglia numero 5.

La dirigenza vicentina ha compiuto un ulteriore sforzo per puntellare la squadra, assicurandosi le prestazioni di un giocatore, che, per qualità ed esperienza, viene considerato un top player per la categoria, che ha vinto tre volte giocando anche due campionati di serie A2 (a Legnano ed a Roma). Nella sua carriera in B ha invece militato a Roseto, Nardò, Caserta, Fabriano, Cassino, Mestre e fino alla sosta natalizia ad Avellino.

La società biancorossa ha incontrato subito il gradimento di Petrucci sulle cui tracce si erano gettate altre tre società del campionato cadetto. Curiosamente, la sua carriera, dopo le giovanili ad Ostia, ha avuto inizio proprio nel vicentino ed esattamente nell’allora Fiorese Bassano presso la quale, da poco più che ragazzino, ha disputato due stagioni.

Visione di gioco, passaggio e tiro sono le qualità che gli vengono maggiormente riconosciute.

“L’accoglienza a Vicenza è stata super – sono le prime parole della guardia romana – sono stati tutti molto disponibili e gentili a 360 gradi, non potevo chiedere di meglio. Vedo una società con tanta voglia di fare bene, il gruppo è giovanissimo, con tanta energia e molto positivo, al giorno d’oggi è raro trovare di così”.

Al roster è stato aggregato in pianta stabile anche Andrea Pavan, guardia classe 2003 di 194 cm, prodotto del settore giovanile Civitus Allianz che stava giocando in doppio tesseramento in serie C Silver con l’Altavilla.

