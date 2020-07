SERIE B UFFICIALE – Vigevano ingaggia Maurizio Tassone

La SSD Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 S.r.l. comunica che Maurizio TASSONE è un nuovo giocatore della ELACHEM e vestirà la maglia gialloblù nel Campionato di Serie B “Old Wild West” 2020/2021.

Maurizio TASSONE è nato a TORINO il 23/11/1990 ed è una Guardia-Ala di 196 cm.

TASSONE proviene dal BASKET CORATO, nel Girone D della Serie B, con il quale ha disputato le ultime 8 partite dello scorso Campionato, mentre nella prima parte della Stagione era stato aggregato alla BERTRAM DERTHONA BASKET (Serie A2).

Maurizio TASSONE è una Guardia-Ala molto “duttile” che, all’occorrenza, può giocare anche come Play; giocatore completo, con una forte personalità da “uomo spolgiatoio”, è un forte difensore ed un ottimo tiratore.

Nato con lo Sport nel sangue (la madre Paola era una pallavolista, mentre il padre Guido è un Allenatore di basket molto importante), svolge tutto il percorso formativo nel Settore Giovanile del CUS TORINO, con il quale esordisce in Serie C prima ancora di compiere 16 anni.

Dopo 4 Campionati di Serie C e 2 di Serie B, sempre con la maglia del CUS TORINO, nella Stagione 2013/2014 passa alla EDIMES PAVIA con la quale disputa altri 2 Campionati di Serie B.

Nel Campionato 2015/2016 torna nella sua TORINO per vestire la maglia della PMS MONCALIERI, con la quale disputa altri 2 Campionati di Serie B.

Nella Stagione 2017/2018 arriva l’occasione della vita, quella che lo porta a vestire la maglia della PALLACANESTRO CANTU’, in Serie A1.

Inizialmente avrebbe solo dovuto disputare il Pre Campionato, in attesa dell’arrivo dei giocatori americani, ma la sua grande grinta e professionalità convincono la Società a tenerlo per tutto il Campionato.

Caratteristiche che gli permetteranno anche di partire diverse volte nel “quintetto base”, anche l’anno successivo.

Dopo tutte le vicissitudini della Società canturina, all’inizio della scorsa Stagione sportiva prova prima con la PODEROSA MONTEGRANARO (Serie A2) e poi viene aggregato (come già detto) a TORTONA.

Ad inizio 2020, però, decide di trasferirsi a CORATO (in Serie B) per cercare un po’ più di spazio.

Nella seconda frazione dello scorso Campionato Maurizio ha giocato più di 28 minuti a partita, segnando quasi 9 punti per gara (con un “high score” di 15 punti contro la STELLA AZZURRA ROMA), dispensando 2,3 assist e recuperando 3,5 rimbalzi a partita.

Diamo dunque il BENVENUTO in gialloblù a Maurizio!

Alessandro CASALINO

Ufficio Stampa NPV1955