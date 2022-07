SERIE B UFFICIALE – Vigor Matelica, confermato Alberto Provvidenza

La Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare la conferma per la stagione 2022/2023 di Alberto Provvidenza. Ale classe 1998, 198 centimetri di altezza, per lui sarà il secondo anno in biancorosso.

Per il giocatore perugino sarà la stagione dell’esordio in Serie B, culmine di un percorso di crescita impetuoso, se pensiamo che parliamo di un ragazzo che ha iniziato a giocare a basket compiutamente solo a 17 anni, ovvero appena 7 anni fa. Ad ogni modo, Alberto si è conquistato la fiducia e la stima di tutti con un campionato, quello appena passato, a dir poco sontuoso, ben oltre quello che raccontano gli 8,4 punti segnati a partita. Una stagione da vero all around la sua: coach Cecchini ne ha sfruttato la capacità di giocare fronte a canestro (in certe situazioni, anche di portare palla) ma anche la taglia fisica che gli permette di trovare soluzioni di forza nel pitturato e di reggere difensivamente l’urto praticamente contro ogni tipo di avversario. Un vero coltellino svizzero, la cui poliedricità sarà una chiave importantissima anche nella prossima stagione, quella dell’esordio in terza serie dopo le stagioni spese ai piani inferiori tra Perugia, Ceglie e Montevarchi.

Queste le sue prime parole dopo l’accordo: «Sono felicissimo di continuare questo percorso di crescita con la Vigor, una famiglia più che una società per come tratta i giocatori e questo in campo si vede. Sarà la prima stagione in Serie B sia per me sia per Matelica, una categoria che ci siamo meritati, adesso starà a noi dimostrare di poterci stare. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per costruire un’altra stagione ricca di successi».

Il commento di coach Lorenzo Cecchini: «Alberto è stato una pedina fondamentale per la promozione. È stato bravissimo a farsi trovare pronto anche quando, a causa degli infortuni, l’ho dovuto usare da 3 piuttosto che da 5, è stato una bella scoperta e la sua duttilità una chiave importantissima per noi. Quest’anno sarà una nuova sfida per lui quella di alzare l’asticella ulteriormente, ma ora che conosciamo bene le qualità che ha siamo convinti che possa vincerla».

Così il general manager Stefano Bruzzechesse: «La sua riconferma è un’altra testimonianza del buon lavoro fatto lo scorso anno, unito alla visione comune, di società e staff che Alberto possa evolvere ancora data la sua voglia di lavorare. Inoltre, la sua doppia dimensione lo renderà utilissimo negli spot di 3 e di 4».

Ufficio stampa Vigor Basket Matelica