SERIE B UFFICIALE – Vigori lascia Mantova e vola ai Tigers Cesena

La Amadori Tigers Cesena annuncia l’accordo con la Pallacanestro Mantovana di Serie A2 per il prestito di Alessandro Vigori. Originario di Faenza, Vigori è un talentuoso pivot classe 1999 che entra pertanto in quota under nell’ambizioso roster allenato da coach Giampaolo Di Lorenzo, allungando così le rotazioni sotto canestro. La nuova tigre bianconera è alta 210 cm e prima di approdare agli Stings, l’estate scorsa, ha vestito la maglia della Pallacanestro Reggiana, una delle società da sempre fiore all’occhiello nella cura delle giovani leve della pallacanestro italiana. Non a caso, compiuta la trafila nelle giovanili emiliane, arrivano le prime comparsate in prima squadra, in Serie A, e soprattutto la maglia della Nazionale Under 16 e Under 18, condivisa con il nostro playmaker Emanuele Trapani. Con la canotta azzurra Vigori prende parte ai Campionati Europei di Lituania e Slovacchia rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Nella stagione corrente il nuovo giocatore cesenate ha collezionato 13 presenze per 5,23 minuti di media. Alessandro Vigori è giunto in Romagna nella giornata di lunedì 17 febbraio e ha già sostenuto le visite mediche. Chiuderà questa stagione a Cesena difendendo la maglia numero 13 dei Tigers, con i quali prenderà parte al suo primo allenamento già in data odierna.

Uff stampa Tigers Cesena