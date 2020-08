SERIE B UFFICIALE – Viola Reggio Calabria, Motta è il nuovo assistant coach

La nota

VIOLA: SARÀ PASQUALE MOTTA L’ASSISTANT COACH DI DOMENICO BOLIGNANO

Dopo l’ufficializzazione di coach Bolignano, il team neroarancio riempie la casella dell’assistant coach con Pasquale Motta. Reggino doc, coach Motta veste i colori neroarancio da ormai ben 28 stagioni. L’inizio della sua carriera da allenatore è datato 1992, anno in cui, nella gloriosa Viola targata Panasonic, si occupa del settore giovanile. Numerose le esperienze del coach reggino anche nelle squadre Nazionali: è oro per coach Motta con Coach Bizzozzi nell’estate del 2011 alla guida della Nazionale under 18. Nelle tante avventure in neroarancio, ha collaborato inoltre con Paternoster, Benedetto, Tripodi, Calvani, Frates e Bolignano. Indimenticabile la salvezza ai playout collezionata con quest’ultimo nella stagione 2016/2017. È proprio al tandem di coach reggini purosangue Bolignano-Motta che il GM Giuse Barrile e il presidente Carmelo Laganà hanno assegnato le chiavi della guida tecnica della Viola nell’anno del suo ritorno al basket nazionale.

“Siamo soddisfatti – dichiara il Presidente Carmelo Laganà – Volevamo avere nel nostro staff un altro coach con la Viola nel cuore. Coach Motta ha nel suo curriculum esperienze importanti da assistant coach e ha già dimostrato insieme a Domenico di funzionare anche in categorie superiori. Siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta”.