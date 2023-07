SERIE B UFFICIALE – Virtus Arechi Salerno, arriva il lungo Mattia Acunzo

Una strategia chiara, precisa, con obiettivi finalizzati al presente e al futuro. Per questo motivo la Lars Virtus Arechi Salerno ha definito il tesseramento del promettente centro classe 2000 di origini campane Mattia Acunzo (203cm, 102kg). Un acquisto mirato, perché come detto la Lars del futuro dovrà essere una squadra capace di far divertire il proprio pubblico. La prima in B Nazionale per Salerno dovrà infatti essere speciale.

Dopo aver mosso i primi passi inizialmente a Moncalieri e successivamente con la Mens Sana Siena, nel 2017 il neo blaugrana si trasferisce in America dove fino a pochi mesi fa ha fatto letteralmente parlare di sé. In avvio del suo percorso oltreoceano Acunzo vince 2 titoli statali consecutivi con la Kennedy Catholic High School (nella finale del 2018-19 chiude con 18 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 1 palla recuperata), dopodiché va a Toledo dove fa il suo debutto nella NCAA, mentre nel 2022 inizia una nuova avventura con la Robert Morris University in Pennsylvania: “Per la mia prima esperienza da professionista cercavo esattamente un progetto come quello che mi ha sottoposto la Virtus, in più le chiacchierate con il ds Corvo e il coach sono state davvero interessanti”. – le prime parole di Acunzo da blaugrana -. “Ringrazio il club per la fiducia e prometto che darò tutto me stesso per ripagare la loro stima, so bene che in questi casi può essere considerato un cliché ma è davvero quello che vorrò fare nel corso della stagione. Questo infatti posso assolutamente prometterlo, ma voglio comunque che sia il campo a parlare e quindi anche a presentarmi ai miei nuovi tifosi”.

Dopo la quinta novità in chiave roster, il ds Pino Corvo ha affermato: “Siamo estremamente soddisfatti del lavoro che stiamo portando a termine passo dopo passo, questo perché stiamo davvero costruendo la squadra che con il presidente avevamo pensato dopo la delusione della scorsa stagione. Vogliamo giocatori di qualità ma soprattutto affamati, desiderosi di regalare una grande prima in B Nazionale alla nostra città. Proprio come Mattia che consideriamo non solo un prospetto decisamente interessante per il futuro, ma già pronto a poter dire la sua nel terzo campionato italiano. Siamo sicuri che con la sua voglia e la sua energia sarà di grande supporto per la squadra”.

