SERIE B UFFICIALE – Virtus Cassino, ci saranno Riccardo Bassi e Davide Frizzarin

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’ingaggio dell’atleta Riccardo Bassi, primo colpo sotto le plance per la formazione di punta della città martire e primo volto nuovo della stagione rossoblù 2023/24. Classe 2001, centro di 202 cm, Bassi proviene dal settore giovanile della Pallacanestro Biella, squadra con cui ha anche esordito in Serie A2 nella stagione 2019/20. Nelle successive due stagioni sportive veste le maglie di Cremona e Roseto, per poi approdare nell’annata agonistica appena conclusa a Vincenza, con cui colleziona 34 presenze arricchite da 6.4 punti per gara, 4.7 rimbalzi e 0.5 assist. Grazie anche al suo preziosissimo contributo, in maglia biancorossa, raggiunge l’ambizioso obiettivo della qualificazione alla B Nazionale.

Da qui, la chiamata della BPC, che ha deciso di affidargli un ruolo centrale nel progetto tecnico disegnato da coach Auletta.

Da parte di tutto il club di via Tommaso Piano, un caloroso ‘in bocca al lupo’ a Riccardo per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare la conferma nel roster rossoblù della guardia classe 2003, Davide Frizzarin, prodotto del settore giovanile della NPC Rieti.

Cresce cestisticamente nella formazione della NPC, ad eccezione di una breve parentesi nella Stella Azzurra Roma nella stagione 2019/20, prendendo parte ai campionati di serie A2 e B con il team prima allenato da coach Alessandro Rossi, e poi da coach Ceccarelli.

Da qui la chiamata della dirigenza benedettina, che ne hanno potuto apprezzare appieno da vicino le potenzialità e le qualità nell’annata sportiva appena conclusa.

Nella stagione 2022/23 colleziona 23 presenze arricchite da 8 minuti di media per gara, 2 punti e 1 rimbalzo.

Da parte della società e della dirigenza, un grande ‘in bocca al lupo’ a Davide per questo rinnovato percorso professionale intrapreso all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa Virtus BPC Cassino