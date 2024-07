SERIE B UFFICIALE – Virtus Cassino conferma coach Auletta e i giocatori Teghini e Truglio

La BPC Virtus Cassino è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale con gli atleti Alessio Truglio e Michael Teghini fino alla stagione agonistica 2025/26. Un primo passo fondamentale per la formazione di punta della città martire, che si prepara con determinazione alla nuova annata sportiva nel campionato nazionale di serie B.

Alessio, che sarà a disposizione di coach Auletta per il raduno pre-campionato, ha dimostrato di essere un play/guardia dalle spiccate doti offensive e una grande abnegazione al lavoro settimanale.

Il percorso di formazione di Alessio è stato ricco di esperienze significative: Latina, Pescara, Salerno, Bellizzi e Avellino. Nella stagione 2021/22, con il doppio tesseramento tra Basket Bellizzi in C Gold e LaPallacanestro Avellino nel campionato under 19 eccellenza, ha messo a segno una media di 16.3 punti per partita. Con Bellizzi ha inoltre realizzato quasi 13 punti di media nelle 28 presenze, con un high score di 27 punti contro il Basket Rende.

Nella stagione 2022/23, Alessio ha vissuto la sua prima esperienza con la maglia della BPC, totalizzando 28 presenze con una media di 2 punti per partita, 0.5 assist e 2 rimbalzi. Il suo high score è stato di 12 punti contro la Diesel Tecnica Sala Consilina. Nella stagione 2023/24, il rinnovato numero 33 cassinate, colleziona invece, sempre con la canotta rossoblù, ben 40 presenze per 12 minuto di utilizzo di media per gara, arricchiti da 3.9 punti con il 46% da 2pt e il 33% da 3pt, 1.5 rimbalzi, 0.9 assist.

Come per il giovane atleta di origini pontine, un altro anno da protagonista in casa BPC toccherà anche allo storico capitano Michael Teghini, che per la quinta stagione consecutiva sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B che troverà protagonista ancora una volta la formazione del Presidente Leonardo Manzari.

Classe 1992, ha iniziato la sua carriera nell’Azzurra Trieste, esordendo in serie A2 nella stagione 2011/12. Le sue esperienze in serie C con Piadena, Ronchi dei Legionari e Servolana Trieste hanno messo in evidenza le sue qualità, portandolo a Barcellona Pozzo di Gotto nel 2016.

Dopo l’esperienza in Sicilia, veste le maglie di Lecco e Costa D’Orlando, prima di approdare alla BPC Virtus Cassino.

Nell’ultima stagione, il capitano rossoblù ha totalizzato 40 presenze, tra Campionato e Supercoppa, arricchite da 5.4 punti per gara in 31 minuti di utilizzo.

Nel nuovo scacchiere di coach Auletta, dunque, si riparte da due fedelissimi, puntando a far bene in un torneo che si preannuncia ancora più competitivo rispetto a quello appena concluso dal team benedettino.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ ad Alessio e Michael per questa loro rinnovata avventura all’ombra dell’abbazia.

𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓

Tre conferme e due new entry, scopriamole insieme:

Andrea Auletta: Capo Allenatore

Alessandro Lucariello: Primo Assistente

Luca Panella: Secondo Assistente

Samuele Montagner: Preparatore Fisico

Domenico Graziano: Responsabile Recupero Fisico e Atletico degli Atleti

Ufficio Stampa e Comunicazione BPC VIRTUS CASSINO