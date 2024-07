SERIE B UFFICIALE – Virtus Cassino, secondo innesto di giornata: Gianmarco Conte all’ombra dell’abbazia

Anche Gianmarco Conte sarà, per la stagione agonistica 2024/25, un giocatore della BPC Virtus Cassino. È lui il settimo tassello ufficiale del nuovo roster rossoblù che prenderà parte, a partire dal prossimo settembre, al campionato di Serie B Nazionale.

Guardia/ala, nato il 29 aprile 1997 a Taranto, alto 191 cm per 87 kg, inizia la sua carriera con la Virtus Taranto, dove ottiene grandi successi nei campionati giovanili sia a livello locale che nazionale.

Parallelamente, debutta in prima squadra con il Cus Jonico Basket Taranto in Serie B, aumentando di partita in partita i suoi minuti a referto. Nel 2017, lascia Taranto, direzione Costa Volpino, sempre in Serie B, e termina la stagione con una media di 6.6 punti in 23 minuti di utilizzo per partita.

Successivamente, trascorre due annate alla Tramarossa Vicenza. Nel primo anno, conclude l’annata con 6.2 punti in 17 minuti a partita, mentre nel secondo anno incrementa le cifre individuali arrivando a 6.7 punti in 22 minuti di media. Dopo l’avventura in biancorosso, milita nelle fila di Senigallia, in Serie B, registrando una media di 8.7 punti in 24 minuti per partita. Cifre queste capaci di lievitare durante i playoff di categoria fino ad arrivare a una media di 13.7 punti in 35 minuti a partita.

Dopo una breve parentesi a Pavia, fa ritorno nuovamente nell’inverno 2021 a Taranto, dove aveva già avuto una parentesi in Supercoppa l’estate precedente.

Dopo tre stagioni passate in terra tarantina, dove conquista da protagonista due qualificazioni alla fase finale playoff, termina l’annata sportiva 2023/24 con 12.3 punti in 14 presenze totali, arricchite da 7 rimbalzi e 3 assist.

Giocatore che fa della duttilità e capacità di adattamento a qualsiasi ruolo proposto dagli staff tecnici che lo hanno allenato, Gianmarco risulterà sicuramente una pedina fondamentale per il destino delle ‘V’ rossoblù nel prossimo campionato ormai alle porte.

Da parte di tutta la dirigenza, un sentito ‘in bocca al lupo’ per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

Ufficio Stampa e Comunicazione, BPC VIRTUS CASSINO