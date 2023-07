SERIE B UFFICIALE – Virtus Imola conferma Alessandro Alberti

E’ ufficiale: Alessandro Alberti sarà ancora con la canotta della Virtus Imola sulle spalle nella stagione 2023/2024 in serie B Nazionale.

La guardia imolese si appresta, dunque, a disputare la seconda stagione consecutiva con i gialloneri, dopo il ritorno della scorsa estate. Il grave infortunio al ginocchio rimediato durante lo scrimmage a Ravenna di fine agosto ha fortemente condizionato la stagione di Alberti, di nuovo in campo nelle ultime partite di regular season. Dunque, si può considerare un suo nuovo debutto alla Virtus Imola!

Alessandro Alberti, pronto a cominciare il tuo secondo anno consecutivo alla Virtus Imola? Soddisfatto della conferma?

“Sì, sono pronto e carico di iniziare un altro anno con questi colori, non vedo davvero l’ora. Per quanto riguarda la conferma sono molto contento, perché in questo momento non è mai scontato rimanere in un posto in cui stai bene con persone che ti apprezzano e ti fanno sentire il calore di cui hai bisogno”.

Dopo l’infortunio che ti ha tenuto tanto lontano dai campi, avrai l’occasione di ringraziare la fiducia della società?

“Il motivo principale per cui sono rimasto è proprio per ripagare la fiducia che mi è stata data l’anno scorso dalla società, perché purtroppo tutti sappiamo come è andata. Stare lontano dai campi non è mai facile per uno sportivo e chi mi conosce bene sa quanto per me sia stato ancora più difficile guardare ogni giorno tutti che si allenavano e giocavano, mentre io potevo solo incitare. Io in campo darò sempre il massimo a prescindere da tutto”.

I tuoi obiettivi personali e quelli della squadra?

“Sicuramente l’obiettivo principale di questa stagione per me sarà riprendere il ritmo partita, sentirmi bene per tornare in campo con il compito di aiutare la squadra il più possibile. Sicuramente rispetto all’anno scorso sarà ancora più difficile ottenere quell’obiettivo chiamato “Salvezza”, ma allo stesso tempo sono sicuro che uniti e insieme si potranno raggiungere grandi soddisfazioni”.

Carlo Dall’Aglio

Responsabile Area Comunicazione Marketing

Virtus Imola