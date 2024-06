SERIE B UFFICIALE – Virtus Imola conferma Magagnoli

La Società Virtus Neupharma Imola è lieta e orgogliosa di comunicare che si è definito l’accordo con la guardia Francesco Magagnoli che pertanto ha firmato il rinnovo del contratto per la stagione 2024/25.

Francesco Magagnoli (Guardia Virtus Neupharma Imola): “Ringrazio la Società per aver posto fiducia in me anche per il prossimo anno. Sono molto felice di questa conferma e di aver legato, per un altro anno, il mio nome a quello della Virtus. Per me il “Pala Ruggi” è diventato una seconda casa e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Colgo l’occasione per salutare tutti i tifosi gialloneri e in special modo l’Armata!“.

Carlo Marchi (DS Virtus Neupharma Imola): “La conferma di Magagnoli è stata abbastanza facile; noi volevamo lui e lui voleva noi. Penso che “Maga” abbia conquistato la fiducia di tutti, anche dei tifosi che stravedono per lui, poi 5 anni sono tanti: ormai ha cucito sul petto lo scudetto virtussino“.

Area Comunicazione Virtus Imola