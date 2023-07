SERIE B UFFICIALE – Virtus Imola e Lorenzo Dalpozzo ancora insieme

E’ ufficiale: Lorenzo Dalpozzo resterà in canotta giallonera anche nella stagione 2023/24, la seconda consecutiva in serie B Nazionale.

Al suo debutto nella serie cadetta che è coinciso con il suo rientro in maglia Virtus Imola dopo un anno di distanza, Dalpozzo ha saputo offrire un grande apporto dal punto di vista umano all’interno dello spogliatoio, risultando determinante nella cavalcata vincente della scorsa stagione.

Alla sua 12esima annata in giallonero, Dalpozzo è e sarà, senza dubbio, l’anima della squadra di coach Regazzi, al di là del minutaggio in campo, delle convocazioni e dei punti segnati (rispettivamente 73’, 9 e 13) nell’ultima stagione. E sarà ancora a disposizione dello staff tecnico principalmente per alzare e mantenere alto il livello e il ritmo di allenamento, per poi rendersi sempre molto utile nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa.

Lorenzo Dalpozzo sei ancora alla Virtus Imola: emozioni a caldo?

“Sono molto contento. È la stessa emozione della prima volta. Faró fatica a disabituarmi!”

Sarai ancora una volta il collante dello spogliatoio, un ruolo a te consono?

“Posso dire che l’ambiente lo conosco abbastanza bene. Collante o no, ho la fortuna di incontrare nuovamente molti compagni con cui ho già avuto modo di condividere lo spogliatoio in passato e questo sarà sicuramente un vantaggio!”

Obiettivi personali e di squadra per la stagione?

“Voglio dimostrare di poter essere importante anche in questo campionato come fatto negli anni passati. Il livello sarà ancora più alto e quindi ci sarà da soffrire, ma cercheremo ancora una volta di stupire”.

Carlo Dall’Aglio

Responsabile Area Comunicazione Marketing

Virtus Imola