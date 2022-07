SERIE B UFFICIALE – Virtus Kleb Ragusa ingaggia Franco Gaetano

La Virtus Ragusa è lieta di annunciare l’ingaggio di Franco Gaetano, ala grande classe ’99. Lungo di 202 cm fa delle sue armi principali il grande atletismo e l’esplosività sotto le plance oltre ad un notevole talento offensivo. Gaetano è un giocatore verticale dotato di mezzi fisici importanti con i quali riesce spesso a rendersi protagonista di giocate importanti.

Nato a Lamezia Terme nel 1999, Gaetano ha mosso i primi passi nel mondo del basket nella squadra della sua città natia, colori che lascerà solo al termine della stagione 2017/2018 dopo aver conquistato una promozione in serie B da protagonista assoluto. Da lì si trasferisce all’interno della sua regione per giocare nelle fila del Catanzaro, sempre in Serie B, dove mette a referto la media di 11 punti a partita con 7 rimbalzi e un utilizzo di 28 minuti. Ad inizio stagione sportiva 2019/20 firma con Crema calcando il parquet per 16 volte con 7 ppg in quasi 18 minuti di media di gioco prima di trasferirsi, dopo la trasferta marchigiana a Porto Sant’Elpidio, a Cassino fortemente voluto dalla società laziale. Successivamente torna a Catanzaro e nell’ultima stagione cestistica si accasa alla Pallacanestro Viola agli ordini di coach Bolignano mettendo a referto 10.6 ppg con 7.9 di rimbalzi in 23 minuti di media di utilizzo.

«Felice di aver sposato – le prime parole di Franco Gaetano – un progetto così importante. La scelta è stata facile, il mio sangue è un po’ ragusano (mia nonna è nata qui), e poi Ragusa è una società conosciuta in tutta Italia per la sua serietà e ambizione. Colgo l’occasione per salutare i tifosi ed invitarli al palazzo, sarà una stagione lunga ed entusiasmante. Ringrazio coach Bocchino e la società per l’opportunità che mi è stata data. Sono qui per dare il mio contributo e vincere!»

Piero Burrugano

Ufficio Stampa Virtus Ragusa