SERIE B UFFICIALE – La Virtus Padova annuncia Lorenzo Molinaro

Un nuovo, importante, pezzo si inserisce nello scacchiere della Virtus Basket Padova che affronterà il prossimo campionato di Serie B Nazionale: è ufficiale la firma dell’ala-pivot Lorenzo Molinaro che porta centimetri, esperienza ed atletismo sotto le plance della squadra di Coach De Nicolao.

Lungo di 205 cm, classe 1992, nativo di San Daniele del Friuli, si forma cestisticamente nelle giovanili della Pallalcesto Udine con cui esordisce da giovanissimo in Serie A2. Dopo due stagioni a Treviglio ed una nell’Aquila Trento con cui centra la promozione in Serie A sotto la guida di Coach Buscaglia (2013/2014), trova spazio e minuti in Serie B ad Agropoli. Con la squadra campana, protagonista di una grande annata, Molinaro fa registrare cifre importanti: una Regular Season da 7.8 rimbalzi e 10.6 punti (poi 14.3 nei Play Off) valgono, nella stagione successiva, l’approdo alla Pallacanestro Varese, con cui gioca sia in serie A che in FIBA Europe Cup.

Dal 2016 torna in A2 con le maglie di Ravenna, nuovamente Agropoli e poi Ferrara dove trova la sua definitiva consacrazione. Eroe del derby contro la Fortitudo Bologna, vinto grazie a un suo canestro allo scadere, in Emilia diventa assiduo frequentatore della Top 10 delle migliori azioni settimanali grazie a schiacciate spettacolari, suo marchio di fabbrica. Resta in Serie A2 per altre tre stagioni, due nelle fila dell’Assigeco Piacenza ed una con l’Eurobasket Roma, prima di accettare la proposta di Faenza con la cui divisa scende in campo negli ultimi due anni in Serie B arrivando in Semifinale Play Off nella stagione 2021/2022 in cui fa registrare 8 punti e 5.5 rimbalzi di media a partita. Nell’ultima stagione contribuisce (8.5 punti e 4.8 rimbalzi) alla grande Regular Season della squadra faentina che chiude come seconda classificata, nel girone C, uscendo poi solo nella Finale contro Rieti dei Playoff di ammissione alla Poule promozione.

Foto: Franco Pasi – Raggisolaris Faenza

Molinaro, che in maglia neroverde troverà il conterraneo Michele Ferrari, già compagno di squadra nei suoi anni di esordio nella Pallalcesto Udine, si presenta: “Sono un lungo che ama tirare anche da fuori, senza però far mancare giocate più spettacolari al ferro per entusiasmare i tifosi, che sono sempre la spinta in più che serve dagli spalti. Quello su cui mi focalizzo maggiormente in campo è soprattutto giocare per la squadra, coinvolgendo i compagni con l’obiettivo di rendere il nostro gioco il più funzionale ed efficace possibile. Ho scelto la Virtus perchè tutti i feedback che ho ricevuto negli anni sul progetto, sull’ambiente e sulla Società sono sempre stati molto positivi. Inoltre ho avuto modo di parlare e confrontarmi con Coach De Nicolao, che ritengo un allenatore molto competente e focalizzato su quelli che saranno i nostri obiettivi di gioco.”.

Il giocatore friulano, continua: “Nell’ultima stagione ho seguito e apprezzato il percorso fatto dalla squadra e i risultati ottenuti al termine di un campionato molto impegnativo e per nulla scontato. Anche quello che ci attende sarà un campionato molto competitivo, nel quale andremo ad affrontare avversari di livello, come la mia ex squadra Faenza e altre piazze storiche che compongono il Girone B. Ho già avuto modo di sentire Michele Ferrari, che mi ha dato il benvenuto e avrò il piacere di ritrovare in squadra dopo tanti anni. A questo punto della mia carriera sento di poter essere un uomo squadra e quindi il mio obiettivo per questa stagione è quello, oltre che confermare tutte le mie qualità individuali in campo, dare il mio contributo e mettere la mia lunga esperienza al servizio del gruppo e dei più giovani. “

UFF.STAMPA VIRTUS PADOVA