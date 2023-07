SERIE B UFFICIALE – Virtus Padova conferma coach De Nicolao e ingaggia Andrea Scanzi

Virtus Basket Padova annuncia la conferma del Coach Riccardo De Nicolao nel ruolo di capo allenatore per il campionato di Serie B Nazionale 2023/2024. Dopo il positivo ultimo anno, culminato con l’approdo in B Nazionale, il Coach padovano guiderà la panchina neroverde per la terza stagione.

Il Coach Riccardo De Nicolao, ha commentato: “Sono orgoglioso e onorato di poter guidare per la terza stagione la panchina della Virtus Padova. Ringrazio per la fiducia la Società, con cui c’è da sempre grande collaborazione e intesa nel portare avanti il progetto che abbiamo delineato e che continua con l’obiettivo di migliorare anno dopo anno. La volontà comune è quella, dopo la bella stagione che ci ha portato in B Nazionale, di fare un ulteriore step di miglioramento in quanto ci attende un campionato nuovo, ricco di incognite, nel quale dovremo essere bravi a farci trovare pronti ai nastri di partenza. Il nostro obiettivo è quello di continuare il nostro percorso di crescita e per questa ragione stiamo sondando il mercato con la Società per allestire un roster competitivo e all’altezza di questa nuova importante annata che ci aspetta.”

“La conferma di Coach De Nicolao è un segnale di fiducia e continuità del progetto iniziato due stagioni fa, che condividiamo con Riccardo. Nel nostro percorso di crescita questa sarà un’annata importante essendo impegnati nel nuovo e altamente competitivo campionato di B Nazionale, che affronteremo sapendo di avere un ruolo di grande responsabilità nei confronti di tutta la città di Padova. Per questa ragione, in queste settimane, stiamo lavorando per plasmare un roster ambizioso per poter far bene anche in questa nuova sfidante stagione.” – ha commentato Nicola Bernardi, Direttore Generale Virtus Basket Padova.

Foto Credits: Press Play Creative Lab

Il giocatore classe 1988 è il primo innesto per la stagione 2023/2024

Virtus Basket Padova ha il piacere di ufficializzare l’arrivo della guardia Andrea Scanzi come primo innesto della campagna acquisti in vista del campionato di Serie B Nazionale 2023/2024.

Nelle ultime due stagioni, il giocatore nativo di Gardone Val Trompia incrocia più volte la strada dei neroverdi con la maglia della LuxArm Lumezzane, con cui prende parte al campionato di Serie B, facendo registrare oltre 11 punti di media a partita e aggiornando il suo career-high mettendo a referto 31 punti nella stagione 2021/2022 contro Monfalcone.

Andrea Scanzi, primo volto nuovo del roster che sarà agli ordini di Coach De Nicolao, è una guardia di 193cm di altezza, che fa della difesa una delle sue specialità (1,4 palloni recuperati a partita nell’ultima stagione). Da anni è tra i migliori giocatori all-around della Serie B, dimostrandosi duttile e molto versatile, garantendo una buona mano da oltre l’arco e una grande fisicità che gli permette di giocare anche spalle a canestro nel pitturato.

In carriera, l’atleta classe 1988, vanta un curriculum importante tra Serie B e A2 in maglia Brescia e Orzinuovi. Palmarès alla mano, Scanzi è un vero specialista in promozioni dalla B alla A2: dopo aver portato Orzinuovi in A2 (2016/2017) è infatti protagonista di un altro salto di categoria con l’Urania Milano (2018/2019 a 12 punti di media) e, due stagioni dopo, contribuisce nel riportare anche la Janus Fabriano in Serie A2 a distanza di 13 anni dall’ultima apparizione.

Con le prime parole in neroverde, Andrea Scanzi si presenta così: “Ho scelto la Virtus Padova perché nelle ultime cinque stagioni di Serie B ho avuto modo di incrociare la squadra in campionato e vedere il percorso di crescita fatto in questi anni dalla Società. Conosco molti giocatori che sono passati nelle fila della Virtus e tutti mi hanno sempre parlato bene dell’ambiente neroverde. Io, da avversario, ho apprezzato molto il sistema di gioco che Coach De Nicolao ha dato alla squadra nelle ultime stagioni. Questi sono i principali motivi che mi hanno portato a scegliere e firmare velocemente con la Virtus.”.

Il giocatore lombardo, che vestirà la maglia numero 16, continua: “In campo posso ricoprire più ruoli e mi sento pronto fisicamente per affrontare quello che sarà un campionato molto particolare, ricco di incognite date dal nuovo format. Non sono un giocatore che guarda molto alle statistiche personali perché quel che conta al termine delle partite e a fine stagione sono solo i risultati di squadra. Per questo motivo sono pronto a dare il massimo, contribuendo a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società.“

Uff stampa Virtus Basket Padova