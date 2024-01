SERIE B UFFICIALE – Virtus Padova, il nuovo innesto è Matteo Cagliani prelevato da BluOrobica Bergamo

La Pallacanestro Virtus Padova è lieta di annunciare la firma di Matteo Cagliani che sarà a disposizione di Coach De Nicolao già dalla gara di domenica a Bisceglie.

Il classe 2003, esterno di 197 cm, rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua età e, in neroverde, avrà il compito di andare ad allungare le rotazioni degli esterni nel roster agli ordini di Coach De Nicolao in vista di questo importante finale di stagione.

Il DG neroverde, Nicola Bernardi, a margine del suo arrivo dichiara: “Cercavamo un giocatore che potesse rappresentare un valore aggiunto in un roster rodato, nel quale abbiamo sempre riposto grande fiducia e che in queste settimane ha ancora una volta dimostrato a pieno il suo valore. L’innesto di Cagliani va ad allargare le rotazioni in questo finale di stagione ma rappresenta anche un acquisto in ottica futura, trattandosi di un prospetto molto interessante.”.

Matteo Cagliani, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di guardia che quello di playmaker, si forma e cresce cestisticamente nel Blu Orobica Bergamo. Nonostante la giovane età ha già maturato esperienze importanti in maglia Bergamo Basket 2014 e, soprattutto, nella stagione in corso ha ben figurato con la Blu Orobica di Bergamo nel Girone D della Serie B Interregionale dove stava viaggiando a 14.2 punti di media a partita con un season high di 24 punti.

In carriera vanta anche una presenza in Serie A2 (BluBasket Treviglio, stagione 2019/2020) e due anni in Serie B nel Bergamo Basket 2014 dove trova spazio nelle rotazioni, specialmente nella stagione 2022/2023 nella quale fa registrare 5 punti a partita in 29 presenze a 24 minuti di media.

Sempre nella stagione 2022/2023, in doppio tesseramento con la maglia della formazione Under 19 Blu Orobica, ha partecipato alle Finali Nazionali di categoria, viaggiando alle cifre record di 30.6 punti, 4.6 rimbalzi, 4.2 assist e 32 di valutazione in 38 minuti giocati di media a partita, facendo registrare un picco di 47 punti e 47 di valutazione nei Quarti di Finale contro Borgomanero.

Matteo Cagliani, con le prime dichiarazioni in neroverde, si presenta così: “In carriera finora ho giocato sia come play, che come guardia. A prescindere dal ruolo, quando scendo in campo, sono un giocatore che cerca sempre di creare vantaggi, per me e per i miei compagni. Quando è arrivata la chiamata della Virtus Padova non ho avuto dubbi: tutti mi hanno sempre parlato bene della società e dell’ambiente e, soprattutto, quando ho sentito Coach De Nicolao mi sono subito ritrovato in quelle che sono le sue idee di gioco.”.

Il giocatore classe 2003, che vestirà la divisa numero 10, conclude: “Arrivo a Padova con tanta voglia di far bene e continuare il mio percorso di crescita. In questi mesi ho avuto modo anche di seguire e vedere qualche partita della squadra, che sta attraversando un buon momento. Da subito darò il massimo per contribuire a continuare la striscia positiva e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi.“

BluOrobica saluta e ringrazia Matteo Cagliani che da sabato non vestirà più la canotta bluarancio. Atleta di riferimento in questa prima parte di stagione, Matteo si è guadagnato la chance di giocare in una categoria superiore e Bluorobica è ben felice di regalare un altro talento al basket che conta.

Proveniente dal settore giovanile del Gamma Segrate ha disputato le ultime 3 stagioni e mezzo in maglia Blu, tra campionati di Eccellenza e Serie B. Quest’anno Coach Albanesi gli ha affidato la bacchetta di direttore d’orchestra e lui ha contraccambiato con 13.6 di media punti partita.

“Ciao Bluorobica, ti lascio dopo 4 lunghi anni in cui mi hai fatto sempre sentire a casa… Mi hai teso la mano da piccolino e mi hai accompagnato lungo il cammino, cercando sempre di tenermi sulla retta via. Ringrazio la società che mi ha scelto, cresciuto, valorizzato e permesso di cogliere ogni opportunità. Ci tengo a citare e ringraziare il presidente Andreini, il GM Belotti e tutte le persone che hanno collaborato alla mia crescita nell’arco di questo tempo. Per ultimo, ma non per importanza il ringraziamento va ai miei compagni che mi hanno permesso di emergere e hanno sempre avuto fiducia in me. Non mi resta che fare un in bocca al lupo a tutti per il finale di stagione! Sempre forza BluOrobica”. (Matteo Cagliani)

E BluOrobica ringrazia te Matteo per il contributo che hai dato in questi anni alla crescita del nostro progetto e ti augura il meglio per la vita e per la tua carriera. Good Luck Caglio!

