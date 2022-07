SERIE B UFFICIALE – Virtus Padova rinnova Francesco De Nicolao

L’Antenore Energia Virtus Padova ha il piacere di comunicare la riconferma del playmaker padovano Francesco De Nicolao anche per la stagione 2022/23. De Nicolao è alla sua quinta stagione con il neroverde Virtus: il giocatore classe 1993 nella sua carriera vanta grande esperienza in A2 con le maglie di Piacenza, Imola e Verona tra le altre, ed è cugino del coach dell’Antenore Energia Riccardo De Nicolao. La conferma di De Nicolao è la quarta neroverde dopo quelle di Leonardo Marangon, Michele Ferrari e Marco Lusvarghi.

«Aver consolidato per il quinto anno il mio rapporto con la Virtus e rappresentare quindi la mia città per un’altra stagione è per me motivo di grande orgoglio – spiega Francesco De Nicolao -. Io Capitan Futuro? Abbiamo Schiavon a cui auguro di fare il capitano tante stagioni ancora, però sicuramente dopo quattro stagioni sento la responsabilità di svolgere anche un ruolo nello spogliatoio e di dover stimolare i nuovi e i giovani trasmettendo loro quali sono i valori della Virtus Padova. La permanenza di Riccardo De Nicolao come coach è stata sicuramente uno stimolo ulteriore per prendere questa decisione. Davanti a noi sappiamo di avere una missione tosta nel cercare il mantenimento della categoria entrando presumibilmente tra le prime otto e per ottenere questo dovremo essere coesi per tutta la stagione, creando un ambiente unito e positivo e avere grandi motivazioni nel fare bene. La scorsa stagione è stata in crescendo e questo è un segnale positivo. Dopo un avvio difficile c’è stata una grande reazione in cui abbiamo dimostrato il nostro valore. Purtroppo sul finale gli episodi non ci sono girati e abbiamo mancato di poco l’accesso alle prime otto, però questo deve essere benzina ulteriore per riuscire a centrare gli obiettivi del prossimo campionato».

Contestualmente al rinnovo di Francesco De Nicolao, la Virtus Padova comunica la separazione con gli atleti Niccolò Pellicano e Pietro Bocconcelli a cui augura i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera, ringraziandoli sentitamente per quanto fatto in queste ultime stagioni in maglia neroverde.

Uff.Stampa Virtus Padova