SERIE B UFFICIALE – Vittorio Visentin resta in Puglia: firma con la Pavimaro Molfetta

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica che Vittorio Visentin è un nuovo giocatore biancorosso.

Il pivot classe 1995 di 205 cm arriva a Molfetta dopo le ultime due stagioni a Nardò, con cui ha disputato il campionato di Serie B; nella prima stagione dove ha raggiunto la semifinale playoff ha realizzato quasi dieci punti di media, mentre nell’ultima stagione prima dell’interruzione viaggiava a una media di 9 punti e 6 rimbalzi.

Nella sua carriera ha già indossato le maglie di Battipaglia, Valsesia e Pordenone sempre nel campionato di Serie B, oltre l’esperienza in Lega 2 con Agrigento.

Visentin è stato a lungo corteggiato in particolare da Coach Carolillo, che lo ha fortemente voluto e grazie al proficuo lavoro del General Manager Scardigno la formazione biancorossa ha messo a segno un grande colpo di mercato.

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta ringrazia i procuratori dell’atleta Simone Di Trani e Riccardo Sbezzi per la grande disponibilità nel concludere la trattativa.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta