SERIE B UFFICIALE – Yande Fall è un nuovo giocatore della Cestistica San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo rende noto di aver chiuso l’accordo per la stagione agonistica 2023/2024 con il pivot Yande Fall.

Il lungo nativo di Casamas (Senegal) il 21 maggio 1990, è in Italia dal 2006, quando alla prima esperienza con il Crotone Basket vince il campionato di C2 fino all’esperienza della Legadue con Veroli, dove, nonostante la giovane età, si guadagna le prime presenze nel secondo campionato nazionale. Nel 2010/11 disputa la A Dilettanti con la maglia di Ostuni, poi torna in C con Catanzaro collezionando cifre di alto livello: nei quattro anni in giallorosso, rimane in doppia-doppia di media per punti e rimbalzi. Le sue prestazioni non passano inosservate e si guadagna la chiamata di Napoli, in B, poi a Latina, Verona, Senigallia, Recanati, l’esperienza calabrese nel 2018 e a Giulianova. Nel 2020/21 è il miglior rimbalzista della categoria con 14.2 carambole di media, nel 2021/22 è MVP del girone D nella specialità con 11.1 rimbalzi per gara a cui aggiunge 12.5 punti, sua miglior media in carriera in B. Ultima fermata in quel di Fabriano con un fatturato di quasi 8 realizzazioni abbinate ad altrettanti rebounds.

A commentare l’arrivo del nuovo pivot giallonero è il capo allenatore Luciano Nunzi:

“Nell’ottica della costruzione del roster, il colloquio con Fall è stato rapido. Sin da subito, ho percepito la sua grande voglia di accettare la nostra proposta sia da un punto di vista tecnico e sia ambientale in quanto è consapevole che una piazza calda come quella sanseverese può solo stimolargli quotidianamente. La sua motivazione ci ha convinto abbastanza velocemente anche perché è il filo conduttore di chi deve vestire la nostra maglia storica. A noi serviva un giocatore come lui, un atleta d’aria in grado, con la sua stazza, di prendere rimbalzi utili per regalarci vantaggi nel corso del match. Siamo felici di averlo in squadra e pronti per iniziare a lavorare”.

Ben arrivato nella famiglia giallonera, Yande!

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo