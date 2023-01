SERIE B UFFICIALE – Zdravko Okiljevic firma con la Pielle Livorno

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica di aver sottoscritto un accordo, fino al termine della stagione, con Zdravko Okiljevic, ala grande classe 2001, alto 202 centimetri per 96 kg.



Talento cristallino di origine montenegrina, “Oki” ha svolto tutta la trafila delle nazionali del proprio Paese, fino a disputare – nel 2018 – i Mondiali Under 19 in Argentina.



Cresciuto in Sicilia, a Capo d’Orlando, Okiljevic è un giocatore mancino, dotato di grande atletismo e di un notevole tiro dalla lunga distanza.



L’esordio in Serie B arriva nel 2019/2020 a soli 18 anni con la maglia di Lucca (3,5 punti e 4 rimbalzi a partita in 16’ in campo), mentre la stagione successiva ha militato nei Flying Ozzano con uno score di 4,8 punti, 3,8 rimbalzi in 19’ in campo. Nel 2021/2022 il passaggio a Olginate, in attesa di trasferirsi alla Real Sebastiani Rieti dove ha giocato fino a prima di Natale e la passata stagione assieme a Federico Loschi.

Zdravko Okiljevic indosserà la maglia numero 33 ed esordirà domenica 8 gennaio nel big match contro la Elachem Vigevano.