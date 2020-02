Serie B – Un brutto primo quarto costringe Montegranaro alla resa a Chieti

Chieti,16 febbraio – Niente da fare per la Sutor Basket Montegranaro sul campo della

Teate Basket Chieti, dove dopo un primo quarto da incubo, gli uomini di coach Ciarpella

non riescono mai a trovare le energie mentali e fisiche per ricucire uno strappo che i

padroni di casa hanno il merito di proteggere se non trovando qualche difficoltà nel

finale dell’ultimo quarto.

Dopo il primo successo del 2020 ottenuto nell’ultimo turno, tra le mura amiche della

Bombonera, nel derby contro Porto Sant'Elpidio Basket, la Sutor era attesa dalla difficile

trasferta di Chieti. I Teatini padroni di casa sono scesi in campo infatti con un roster di

primissimo livello e dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi si presentavano

all’appuntamento da sesta forza del campionato e con una striscia ancora aperta fatta

di 3 vittorie conquistate negli ultimi 4 match. I ragazzi di coach Ciarpella dall'altra parte

erano chiamati a dare il 101% di loro stessi per confermare quanto di buono visto nelle

ultime uscite e soprattutto per ritrovare quei due punti che mancano in trasferta da

troppo tempo dalle parti di Montegranaro.

Coach Marco Ciarpella conferma lo strating five visto nell’ultimo turno contro Porto

Sant’Elpidio che vedeva schierati Caverni nel ruolo di play con Rovatti e Villa ai lati

mentre i soliti Polonara e Panzieri si sono posizionati nel pitturato. A partire forte sono

subito i padroni di casa che con i 2 canestri di Pederzini e la bomba di Rezzano vanno

sul 7 a 0 dopo i primi due minuti di gioco. La Premiata tenta l’immediata reazione ma i

tentativi da tre punti dei gialloblù finiscono tutti per sbattere sul ferro. A sbloccare il

tabellino per i veregrensi ci pensa Rovatti, che finalizza con una schiacciata un’azione di

contropiede, ma Chieti non vacilla e infatti Ruggiero trova immediatamente la tripla del

10-2. Coach Ciarpella chiama il time out per riordinare le idee ma al rientro in campo

Rezzano mette in fila due bombe che allargano ulteriormente la forbice del vantaggio

che a metà quarto tocca il +14. I gialloblù accusano il colpo e non danno segni di ripresa

continuando a sbagliare molto anche sotto canestro mentre i teatini giocano sul

velluto. Fanno il loro ingresso sul parquet i veregrensi doc Ciarpella e Lupetti per provare

a dare una scossa che però non arriva e così i primi dieci minuti si chiudono con la

tripla dell’appena entrato Meluzzi che certifica il risultato sul 27 a 8 per i locali. Il secondo

periodo inizia con un canestro di Villa che sembra innescare l’attesa quanto

auspicabile reazione gialloblù e in effetti Chieti incontra le prime difficoltà in fase

realizzativa, con i primi due minuti passati a digiuno di punti. Di Carmine per Chieti

ritrova la via dei due punti mentre dopo un break chiamato dalla panchina gialloblù a

Panzieri il canestro risputa fuori il tentativo di tripla e così i teatini riprendono

saldamente in mano le redini di una gara che a 6’ 34’’ dall’intervallo lungo li vede avanti

34-10. Provano a mettere in campo almeno l’orgoglio i veregrensi che confezionano un

minibreak di 0-6 grazie ai 4 punti realizzati di Ragusa e i due da Panzieri che costringono

coach Sorgentone a chiamare il suo primo time out. I gialloblù riescono a rosicchiare

qualche punto all’avversario arrivando fino al -16 ma la fisicità e la qualità dei padroni di

casa è tanta roba. Gli ultimi frangenti del primo tempo vengono infatti sono gestiti da

Stanic e Pederzini che tengono oltre a tenere distanza di sicurezza gli avversari e

riescono anche ad incrementare il vantaggio. La prima parte di gara si conclude con

una tripla dall’angolo di Rovatti che porta il risultato sul 49-32 e permette quantomeno

alla Premiata di aggiudicarsi il quarto. Il secondo tempo inizia con il timbro subito di

Pederzoli e la bomba poco dopo di Ruggiero e così la trama del match sembra non

cambiare. Come se non bastasse la Sutor perde anche il suo play Michele Caverni che

è costretto ad uscire dal campo per essere soccorso dallo staff medico e i sanitari

dopo una brutta botta alla testa rimediata cadendo sul parquet dopo un tentativo di

andare a canestro. Nonostante la sfortuna gli uomini di coach Ciarpella tengono testa

per lo meno nei parziali aa biancorossi ma a metà quarto il distacco dagli avversi

rimane ancora di 18 punti. Col passare del tempo i gialloblù perdono lucidità nell’andare

a canestro e così ad approfittane è soprattutto Rezzano che porta il risultato sul 62-39 a

4’’ dal termine del quarto. I veregrensi trovano in Ragusa la forza di non mollare e così

rabbiosamente rispondono colpo su colpo ai nuovi tentativi di fuga dell’avversario e

così i punti di svantaggio al termine del terzo periodo rimangono invariati a 17. I primi

istanti degli ultimi dieci minuti del match sono caratterizzati da ritmi baldi fino a quando

dopo due minuti Panzieri smuove il tabellone luminoso in avanti per la Sutor ma la

risposta di Chieti non si fa attendere e così prima la tripla di Ruggiero e poi il canestro di

Stanic portano a +20 i teatini. A metà quarto i veregrensi si sbloccano dalla linea dei tre

punti con Lupetti ma a pareggiare i conti arriva l’immediata risposta del capitano

biancorosso Gialloreto e così le distanze restano invariate. Negli ultimi minuti però i

ragazzi di coach Sorgentone iniziano forse a cullarsi sul rassicurante vantaggio e così la

Premiata ne approfitta grazie anche ad un Rovatti mai domo e così il risultato a 2’14’’

dalla fine è di 78-66. Dopo il break chiamato dalla panchina locale, Villa trova due punti

conquistando un canestro aggiuntivo portando i suoi fino al -8 ma i padroni casa non si

impressionano e così fanno loro senza troppi patemi un match che termina sul risultato

di 82-72.

La Sutor non riesce a sbloccarsi in trasferta, anche se ad onore del vero, il Teate Basket

Chieti, come da pronostico, si è dimostrato un avversario costruito per competere nelle

zone nobili della graduatoria del girone C. Ci sarà poco tempo per i ragazzi di coach

Ciarpella per rimuginare su questa sconfitta in quanto nel prossimo turno alla

Bombonera arriverà la New Flying Balls Ozzano per una sfida dove ci saranno dei punti

pesantissimi in ottica salvezza.

Al termine della gara in sala stampa per la Sutor Basket Montegranaro è intervenuto

Jacopo Ragusa:

“Oggi abbiamo affrontato un avversario molto forte contro il quale abbiamo vinto tre

quarti dopo un primo periodo assolutamente da dimenticare – dichiara il numero 5

gialloblù- contro una squadra così compatta e composta da tante bocche da fuoco è

poi sempre difficile ritornargli sotto ma noi ora dobbiamo ripartire dalle buone cose che

abbiamo dimostrato negli ultimi tre periodi. Da qui in poi per noi saranno tutte finali e

quindi abbiamo l’obbligo di impegnarci al massimo a prescindere dall’avversario che

avremo di fronte. Contro Chieti anche era importantissimo vincere ma a partire dalla

prossima in casa contro Ozzano i punti in palio inizieranno ad essere pesantissimi quindi

dovremo lavorare duro in allenamento rrimanendo concentrati sul nostro obiettivo”.

TEATE BASKET CHIETI – SUTOR PREMIATA MONTEGRANARO 82-72

Teate Basket Chieti: Rezzato 21, Stanic 4, Di Carmine 6, Ponziani 10, Gialloreto 5, Meluzzi 10,

Pederzini 10, Ruggiero 16, Signorini, Mijatovic n.e.,

coach: Domenico Sorgentone

Sutor Premiata Montegranaro: Lupetti 3 , Ragusa 16 , Villa 10 , Di Angilla , Jovovic 8,

Caverni 6 , Polonara 3 , Rovatti 18 , Panzieri 4

coach: Marco Ciarpella

1°Arbitro: Mauro Davide Barbieri di Roma

2°Arbitro: Silvio Faro di Tivoli (RM)

Parziali: 27/8,22/24,17/17,16/23

Progressivi: 27/8,49/32,66/49,82/72