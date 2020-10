Serie B – Un caso di positività tra le file dell’Unione Basket Padova

L’Unione Basket Padova comunica che un tesserato del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. In seguito a un primo riscontro effettivo, l’atleta del Guerriero UBP è attualmente asintomatico.

La società si è già attivata per far fronte alla situazione, in attesa delle prescrizioni dell’Asl di competenza.

Nel corso della giornata odierna tutti i giocatori, i componenti dello staff tecnico e dirigenziale verranno sottoposti a tampone naso-faringeo come prevede la procedura del protocollo FIP.

UFFICIO STAMPA

UNIONE BASKET PADOVA