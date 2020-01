Serie B – Un ottimo Scauri sfiora l’impresa contro la Partenope S. Antimo

Probabilmente la Partenepe S. Antimo pensava di avrebbe fatto un sol boccone di una squadra ormai alla deriva, dopo le vicende che in settimana avevano caratterizzato le vicende sportive e non del Basket Scauri.

E invece la squadra messa in campo da Leonardo Ortenzi ha dimostrato che lo stimolo arrivato dall’esterno, sul senso di appartenenza alla maglia, del lottare per l’obbiettivo e che la Serie B non è un regalo, ma un qualche cosa che va conquistato e meritato partita dopo partita, ha dato i suoi frutti.

Il quintetto scaurese è praticamente scontato, con Diouf che parte come lungo titolare, a cui risponde una formazione padrona di casa i cui soli nomi dovrebbero bastare ad avere ragione degli avversari: Provenzani, Sergio, Matrone, Gambarota, Carnovali.

Eppure lo Scauri gioca a viso aperto senza timore alcuno, con gli ospiti che guidano quasi per l’intero periodo raggiungendo addirittura il +12 con Chessari (14-26 a 8’19”), prima che un parziale di 7-0 nell’ultimo minuto permetta alla Partenope S. Antimo di chiudere con un passivo contenuto 21-26.

Nel secondo periodo ci vogliono 5’30” prima che i padroni di casa riescano a mettere la freccia con un parziale di 5-0 (27-26 al 14’31”). Ma Scauri rivola in un batter d’occhio torna sul +4; S. Antimo reagisce e si riporta in vantaggio, ma Scauri è lucido e con Lucarelli segna quel canestro che le permette di chiudere in vantaggio il primo tempo 37-40.

Nel terzo periodo sembrano ricomparire i fantasmi visti in troppe partite, con amnesie difensive ed offensive che permettono alla Partenope S. Antimo di prendere un vantaggio cospicuo (57-49 al 28’16” e 61-53 al 28’13”), ma in un attimo due conclusioni da tre punti di Lucarelli riportano Scauri in partita (61-59), prima che Provenzani con due liberi fissi il periodo sul 63-59.

Nell’ultimo quarto la Partenope sembra volare via e dopo 1’28” è al +7 (66-59). Scauri è un po in bambola, il gioco non né più fluido come all’inizio e con un Canestro pesante di Carnovali sembra chiudere l’incontro (73-63 al 34’01”). Ma Scauri ha qual moto d’orgoglio che dalla panchina Ortenzi riesce a dargli. Una difesa efficace permette di recuperare palloni importanti, che però non riesce a concretizzare come meriterebbe. Nonostante questo un tiro di Chessari porta Scauri a -1 (75-76). Sul ribaltamento di fronte, un’ingenuità difensiva permette a Sergio di segnare comodamente il +3 (78-75). Ortenzi chiama la sospensione e nei 6” che restano riesce a costruire un tiro comodo per Murri, ma il piede malandrino di Sergio commette quel fallo clamoroso, non visto dalla coppia arbitrale, che fa scivolare il giocatore scaurese impedendogli di poter tirare.

Scauri esce a testa altissima dal Palazzetto dello Sport di Giugliano, dove si è disputato l’incontro. È stata una settimana difficile per i colori bianco azzurri. Prima l’addio polemico con Stanzani, un organico ridotto all’osso dove ognuno ha saputo però dare il meglio di se, anche il giovanissimo Gianluca De Meo che appena arrivato da Formia ha dato un valido contributo alle rotazioni scauresi.

Ora la formazione scaurese è attesa dall’impegno casalingo contro Corato, in una partita che, vista la classifica, con 10 punti di ritardo dalla zona salvezza, potrebbe essere considerata un’ultima spiaggia, ma lo Scauri visto questa sera potrebbe riservare delle piacevoli sorprese. Bisogna però lavorare su quelle ingenuità che condizionano, come oggi, e hanno condizionato il risultato finale e che troppi punti hanno fatto perdere alla formzione tirrenica.

Sempre che la Società non compia l’impresa (quella sì) di sistemare la parte amministrativa e al tempo stesso far arrivare a Scauri quel paio di giocatori senior che sarebbero molto utili alla causa.

Partenope S. Antimo – Silva Group Basket Scauri 78 – 75 (21-26, 16-14, 26-19, 15-16)

Partenope S. Antimo: Ferdinando Matrone 18, Tommaso Carnovali 14, Jakov Milosevic 12, Vincenzo Porvenzani 11, Biagio Sergio 9, Giovanni Gambarota 6, Giuseppe Puongo 5, Ferdinando Smorra 3, Cristian Quaranta n.e., Simon Zollo n.e., Andrea Abete n.e.

Allenatore: Vincenzo Patrizio

Silva Group Basket Scauri: Daniel Datuowei, Riccardo Murri 20, Khadim Diouf 7, Nicola Artuso 14, Andrea Albertini 5, Roberto Vhessari 13, Edoardo Liucarelli 12, Gianluca De Meo 4, Ivan Treglia n.e., Pio Federico Venturo n.e.

Allenatore: Leonardo Ortenzi