Sconfitta esterna per l’EPC Action Now Monopoli contro la Virtus Cassino per 96-76. La squadra di Paternoster gioca alla pari con la forte formazione laziale per i primi due quarti ma nel terzo periodo, complice anche un ritorno importante dei padroni di casa con un Grilli versione cecchino, subisce l’allungo decisivo. Il passivo diventa pesante per la squadra monopolitana che ha lottato con le unghie e con i denti per 20 minuti, creando importanti grattacapi al Cassino.

Da registrare l’ennesimo infortunio occorso questa volta a Stepanovic che ha dovuto abbandonare il campo nei primi minuti della contesa, con la squadra che ha dovuto rinunciare anche a Benedusi, fermato in settimana. Capitan Torresi e compagni dovranno stringere i denti per affrontare le due partite crocevia della stagione, entrambe in programma alla Melvin Jones: mercoledì 28 contro LUISS Roma e domenica 2 maggio contro Virtus Pozzuoli.

TABELLINO

BPC Virtus Cassino – EPC Action Now Monopoli 96-76 (21-21, 23-20, 27-13, 25-22)

BPC Virtus Cassino: Daniele Grilli 24, Matteo Fioravanti 19, Njegos Visnjic, Federico Lestini 14, Simone Rischia 12, Kevin Cusenza 7, Michael Teghini 4, Alessio Policari, Stefano Rubinetti, Matteo Rinaldi, Milan Manojlovic, Marco Gambelli.EPC Action Now Monopoli: Mauro Torresi 19, Matteo Botteghi 16, Giovanni Laquintana 15, Emiliano Paparella 10, Roberto Rollo 7, Arsenije Stepanovic 6, Marco Formica 2, Matteo Annese 1, Mateja Maksimovic, Hamza Yusuf.