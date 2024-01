Serie B – Una Chieti tutto cuore ha la meglio contro una mai doma Taranto

Dopo un avvio con le polveri bagnate per entrambe le squadre, è Cena a sbloccare l’incontro dalla lunetta con un 1/2 dopo un minuto di gioco (1-0). La gara aumenta d’intensità, con Taranto che dopo aver giocato molto sotto le plance prova a correre e si porta sull’1-4 con il duo Kovachev-Fresno dopo poco più di 2 minuti di gioco. Ciribeni pareggia da oltre l’arco, Valentini realizza in penetrazione ma Paesano da sotto rimette il match in parità al giro di boa della prima frazione (6-6). Valentini si carica sulle proprie spalle il peso offensivo dei pugliesi, Paesano è lucido a cronometro fermo: Taranto prova a scappare con Ragagnin e la bomba di Reggiani ma Maggio in contropiede argina il break ospite (10-13) a 3 minuti da fine quarto. Reggiani dall’arco è una sentenza ma la Lux rientra con il duo Paesano-Ciribeni: a meno di 2 minuti da fine primo periodo, il parziale è di 15-16. La Lux perde qualche giro in attacco, Reggiani ne approfitta in contropiede e coach Aniello chiama timeout ad un minuto dal primo mini break(15-18). Paesano e Reale dalla lunetta provano a far riavvicinare Chieti, Ambrosin da sotto permette agli ospiti di chiudere il primo periodo sul 19-20.

Fresno fa 1/2 dalla lunetta, Reale pareggia dalla media: coach Cottignoli chiama timeout dopo un minuto di secondo quarto (21-21). Paesano, vero e proprio trascinatore dei biancorossi in questo avvio di match, scollina la doppia cifra di punti (ben 13 punti per lui) e, con il canestro dalla media di Maggio, i biancorossi volano sul + 5 dopo 2 minuti e mezzo di quarto (26-21). Thioune realizza dopo un buon pick’n roll, Berra colpisce da oltre l’arco ma Fresno e Valentini riportano Taranto a contatto (29-27 al giro di boa del secondo quarto). Berra realizza da sotto ma Fresno e Thioune costringono coach Aniello al timeout a 02:36 da fine quarto (31-31). La Lux esce galvanizzata dal minuto di sospensione e, con la tripla di Berra ed un vero e proprio show balistico di capitan Maggio (tripla + 3+1), questa volta è coach Cottignoli a chiedere il minuto di break, nonostante il canestro da sotto di Thioune (41-33 a 01:02 dall’intervallo lungo). Fresno da sotto rende il finale meno pesante per gli ospiti: al ventesimo, il parziale è di 41-35.

Reggiani e Kovachev provano a suonare la carica per la CJ, Cena e Maggio rispondono presente per i biancorossi: dopo un avvio blando, la gara cresce d’intensità e così, dopo 3 minuti e mezzo di quarto, il parziale è di 48-44. Taranto aumenta le proprie percentuali da oltre l’arco, la Lux prova a rispondere con Berra e Paesano ma gli ospiti, con il libero aggiuntivo di Valentini, pareggiano la contesa a 04:27 da fine quarto (53-53). Taranto è una macchina da guerra dalla mattonella pesante e, nonostante il bel fade-away di Cena, si porta avanti con Ambrosin a 03:44 dall’ultimo mini break (55-56). La Lux vuole la vittoria e, con Maggio e 5 punti di Reale, rimette il naso avanti e obbliga coach Cottignoli al timeout a 02:17 da fine terzo quarto (62-58). Paesano realizza dalla media, Fresno è indemoniato e consente a Taranto di accorciare (64-60 a 01:27 da fine periodo). Ciribeni e Reale dalla lunetta provano a far scappare Chieti, il buzzer beater dalla media di Ragagnin permette ai tarantini di chiudere sul 69-62.

Valentini realizza in contropiede, Maggio è glaciale dalla mattonella pesante ma il solito Fresno e Reggiani in penetrazione concedono nuova linfa all’attacco tarantino che accorcia sul 72-68 a poco meno di 3 minuti dall’avvio di quarto. Berra risponde presente da oltre l’arco ma Taranto ha sette vite e, con Thioune e la bomba di Ambrosin, coach Aniello non può far altro che chiamare timeout a 05:43 dal termine (75-73). Paesano realizza dalla media, Reggiani colpisce da oltre l’arco ma Cena in fade-away permette alla Lux di rifiatare (79-76 a 03:30 dal termine del match). I biancorossi sentono la stanchezza, Taranto ne approfitta e, con un break di Reggiani, rimette il naso avanti a 01:20 da fine gara (79-80). I teatini riescono ad uscire dall’impasse offensiva con un gancio spalle a canestro di Paesano: a 10 dal termine, sull’81-80, coach Cottignoli chiama timeout. Il tiro dall’angolo di Ambrosin è corto e così, sulla sirena finale, il pubblico teatino può festeggiare: al quarantesimo, il tabellone recita 81-80.

Lux Chieti Basket 1974 – CJ Basket Taranto 81-80 (19-20; 41-35; 69-62)

Lux Chieti Basket 1974 81: Berra 14, Ciribeni 8, Cena 9, Paesano 21, Maggio 19, Reale 10, Gelormini NE, Masciopinto NE, Febbo 0, Leonetti NE.

CJ Basket Taranto 80: Ragagnin 4, Throne 10, Reggiani 20, Valentini 18, Ambrosin 8, Gigante NE, Fresno 16, Conte NE, Montanaro NE, Kovachev 4.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974