Serie B – Una cinica Borgosesia espugna Torrenova

Dopo aver giocato una partita di alta intensità, Torrenova è poco fredda nel finale e, sprecando qualche

pallone di troppo, si arrende a Borgosesia. Dopo aver rincorso per buona parte della gara e dopo un buon

avvio di ultimo parziale, la squadra di coach Trullo nonostante una grandissima rimonta e la spinta di un

gradissimo pubblico si deve arrendere alla maggiore freddezza degli avversari che nei momenti decisivi non

sbagliano un colpo. Non bastano i 16 punti di Cucco, i 12 di Vico e gli 11 di Santucci.

Levante Torrenova – Gessi Valsesia Borgosesia 66-70 (17-23, 36-42, 49-52)

Levante Torrenova: Cucco 16 (1/1, 4/9), Vico 12 (4/15, 1/5), Santucci 11 (1/4, 2/7), Nwokoye 9 (3/4), D’Andrea

9 (4/5), Boffelli 5 (1/2, 1/3), Gullo 4 (0/1, 1/6), Raví ne, Munastra ne, Murabito ne, Drigo ne. Coach: Trullo.

Gessi Valsesia Borgosesia: Ambrosetti 22 (5/6, 4/6), Di Meco 12 (6/15, 0/2), Cinalli 11 (1/1, 3/4), Faragalli 10

(0/1, 3/4), Cazzolato 9 (3/6, 1/1), Petracca 6 (0/6, 2/7), Vercelli (0/1 da 3), Dosic, Ingrosso ne, Robino ne. Coach:

Bolignano.

Grande intensità sin dalle prime battute: Vico si carica la squadra sulle spalle con 7 punti di fila, ma

Borgosesia è più cinica al tiro e dopo 4’ il punteggio è sul 7-9. Gli ospiti provano subito ad allungare, ma

Gullo, prima dalla lunetta e poi dai 6,75 ferma il break e rimettere in partita le aquile costringendo coach

Bolignano al time out sul 14-17 a 3’ dalla fine del primo parziale. Faragalli, ancora da oltre arco, chiude il

primo periodo sul 17-23. In avvio di secondo periodo la musica non cambia: Bogosesia allunga ancora

trovando 19-31. Il duo Cucco-Boffeli ferma l’emorragia dei padroni di casa e inverte l’inerzia con Torrenova

che ritrova il -1 sul 34-35, ma è Ambrosetti con 5 punti di fila respingere la rimonta e al 20’ è 36-42. Nwokoye

apre le danze del terzo parziale, ma Cazzolato prima da sotto e poi dai 3 punti riporta avanti Borgosesia in

doppia cifra, è 38-48 al 24’. Santucci spinge ancora, ma Ambrosetti e Di Meco segnano ancora e coach Trullo

è costretto al time-out sul 41-52 con 3’ da giocare nel terzo quarto. Break di 8-0 firmato Santucci-D’Andrea,

con il lungo che all’ultimo secondo firma il canestro che chiude il terzo quarto sul 49-52. Sono ancora Santucci

e D’Andrea a tenere accese le speranze di Torrenova, sul 53-55 con 7’ da giocare Cucco piazza due triple che

infiammano il PalaTorre e portano avanti Torrenova sul 59-57, ma Ambrosetti risponde alla grande e con 8

punti personali riporta avanti gli ospiti, sul 59-63. Bogosesia ci crede, ma D’Andrea, Cucco e Vico con un

canestro d’esperienza riportano avanti le aquile sul 66-65 con 2’ da giocare nel match. La Gessi con un parziale

di 5-0 trova il controsorpasso, con Torrenova che invece non riesce più a trovare il fondo della retina, così

alla fine è Borgosesia a festeggiare per 66-70.

Ufficio Stampa Levante Torrenova