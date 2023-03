Serie B – Una Mestre meravigliosa sbanca con autorità il campo della Rucker

Rucker San Vendemiano 59

Gemini Mestre 85

RUCKER SAN VENDEMIANO: Vedovato 6, Abramo, Sackey 4, Sanguinetti 11, Nicoli 11, Palermo 3, Hadzic 5, Baldini 10, Colombo ne, Gatti ne. All.: Mian.

GEMINI MESTRE: Mazzucchelli 16, Pellicano 1, Conti 11, Di Meco, Rossi 3, Bortolin 27, Bocconcelli 5, Caversazio 5, Sebastianelli 14, Sequani 3. All.: Ciocca.

ARBITRI: Guarino (CB) e Manco (NA).

NOTE parziali 22-24, 31-46, 43-63. Tiri liberi Rucker 9/9 – Gemini 9/14, da 3 10/32 – 10/25, rimbalzi 39-36.

Mestre vince, anzi si può dire stravince, al Palasaccon facendo un decisivo passo avanti verso il secondo posto stagionale (+6 sulla terza che è proprio San Vendemiano, ribaltata anche la differenza canestri della sconfitta del PalaVega del girone di andata) al termine di una prova convincente sotto tutti i punti di vista, sostenuta da una difesa che ha asfissiato i canali del gioco di San Vendemiano e sorretta in attacco da una manovra sempre lucida in cui un Bortolin spaziale – 27 punti, 10 rimbalzi, 2 stoppate – è stato il terminale di giornata che ha piegato una San Vendemiano che può sempre recriminare sulle assenze di Perin e Gobbato e Gatti in panchina per solo onor di firma, non tre qualsiasi. Mestre però deve guardare in casa propria, e la storia del match racconta di una Gemini sempre convincente, determinata sin dalle prime battute a fare suo il match mettendolo al sicuro già dal terzo quarto, non fossimo arrivati a questa trasferta dalla beffa di Ragusa dove si è perso all’overtime, forse avremmo detto anche prima.



Primo quarto subito ad alta intensità, Bortolin e Caversazio sono i lunghi, Mazzucchelli è in regia, Sebastianelli è la guardia che fa coppia con Conti con Ciocca che pretende subito concentrazione altissima in fase difensiva. Mestre parte e segue le consegne di Ciocca, Sanve soffre la retroguardia mestrina e non concretizza i primi due possessi. In un amen Gemini avanti di 7 grazie a Bortolin da sotto, alla bomba di Sebastianelli e alla penetrazione di Conti. La Rucker però è una squadra che ha risorse infinite, Nicoli è l’uomo chiave per il team di Mian, un suo canestro dalla media e due bombe mettono i padroni di casa in scia con parziale di metà quarto che dice +3 Gemini (12-15) con Mestre che si appoggia già molto su Bortolin. E’ un buon momento per la Gemini che in difesa recupera palloni, Sebastianelli in contropiede, Bortolin con un fallo e vale e ancora Mazzucchelli in ripartenza spingono la Gemini sul +10 (12-22). Vietato distrarsi però perché la Rucker è micidiale; Baldini in entrata, Sanguinetti da 3 dopo un tiro impreciso di Bocconcelli vale un 5-0 che smorza gli entusiasmi ospiti, lo stesso Bocconcelli però recupera un pallone e in entrata firma il nuovo +7 Gemini. L’ultimo minuto del quarto è tutto di casa con Baldini che mette 2 liberi e Sanguinetti che in contropiede trova un’azione da 3 punti con penetrazione e fallo, ultimi punti di un primo quarto spettacolare che vede Mestre finire avanti di 2.



Nel secondo periodo la Rucker parte spingendo il piede sull’acceleratore. Hadzic, devastante all’andata, firma dall’arco il sorpasso di casa, Mestre cerca punti da vicino al canestro ma è imprecisa, ancora Hadzic da 3 porta i suoi sul 28-24 dopo nemmeno 2’ del secondo quarto. Mestre fatica a trovare la retina, capitan Mazzucchelli si mette in spalla la squadra ed in entrata trova un fallo che porta a 2 liberi che ridanno ossigeno, Palermo da 3 replica implacabile per il 31-26 con 6’41’’ da giocare. La partita sembra tutta in salita per la Gemini che però resta lucida, anzi, proprio da là Mestre si rialza e scappa. Ancora Mazzucchelli mette una bomba pesante quindi, dopo un paio di possessi limitati dalla difesa, Mestre trova da Bortolin un canestro con fallo che vale il nuovo sorpasso ospite. La Rucker cerca di replicare da 3 ma la mano è imprecisa, ancora Bortolin da post alto invece colpisce, Mian chiede minuto ma la scelta non sortisce effetto, Baldini dall’arco trova il ferro Sebastianelli dalla media porta la Gemini avanti di 5. Nell’azione successiva Sanve ci riprova dalla lunga senza successo, Mestre sbaglia ma Hadzic fa sfondamento, dall’altra parte Mazzucchelli trova la bomba dal 31-39. Stavolta è la Rucker a subire il colpo, Dieng fa fallo in attacco, Caversazio mette Mestre avanti in doppia cifra. La difesa Gemini è implacabile, Bortolin stoppa, Sebastianelli mette un tiro dalla media ed una bomba con Mestre avanti di 15 alla pausa lunga. Nel terzo quarto San Vendemiano ci prova senza riuscirci, Vedovato ne mette 2 da sotto alla sua maniera, Caversazio ha spazio da 3 e dilata ancora il margine per i suoi, ci si aspettano i tiri dalla lunga di casa, arrivano invece quello di Bocconcelli con Mestre che a metà quarto vola sul +21 con 2 canestri da vicino di Bortolin (35-56), San Vendemiano stringe le maglie in difesa allora Ciocca ributta sul parquet Conti che segna 6 punti consecutivi che valgono il +20 con cui si arriva a fine periodo.

L’ultimo sussulto di casa è firmato Sanguinetti, Dieng e Nicoli che dalla lunga portano Sanve sotto di 14: un assist illuminante di Caversazio manda Bortolin a segno, è poi Rossi a trovare la bomba che uccide il match per il nuovo +19 ospite con 6’28’’ dalla sirena. Nel finale Mestre dilaga arrivando anche sul +26, è un trionfo, resterà per la Gemini una serata indimenticabile.

La cosa più bella e toccante della partita però è all’inizio, quando San Vendemiano legge un messaggio in memoria di Tommaso Fabris, giovane cestista prematuramente scomparso in settimana per meningite che giocava Riese: la curva mestrina espone uno striscione in suo ricordo, tutto il Palasaccon è commosso, ciao Tommaso continua a seguire chi ama questo sport da lassù.

UFF.STAMPA BASKET MESTRE