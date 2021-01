Serie B – Una San Giobbe opaca cede a San Miniato

San Giobbe Chiusi – Blukart San Miniato 65-70 (15-15;20-18;12-17;18-20)

Chiusi

Criconia 2, Fratto 12, Mihaies, Nespolo, Giarelli 13, Zanini 4, Berti 4, Carenza, Pollone 13, Mei, Raffaelli 12, Lombardo 5 Capo All. Bassi Primo Ass. Schiavi Secondo Ass. Semplici

San Miniato

Regoli Fra., Santini, Carpanzano 16, Lorenzetti 4, Neri 18, Ciano, Benites 13, Regoli Fe., Caversazio 5, Capozio 4, Quartuccio 6, Tozzi 4 Capo All. Barsotti Primo Ass. Miniati

Arbitri: Picchi, Coraggio

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della San Giobbe Chiusi, sconfitta in casa dalla Blukart San Miniato. L’inizio dei padroni di casa è promettente, poi però sale il ritmo della formazione pisana che trova il vantaggio e continua a martellare sulle disattenzioni dei locali. Il primo quarto si chiude comunque in parità e nonostante il gioco di Chiusi si accenda soltanto a folate sia in fase offensiva che difensiva, le squadre vanno alla pausa lunga con il punteggio in favore della San Giobbe. E’ il rientro nel secondo tempo a mettere la prima impronta al risultato finale. San Miniato non sbaglia l’approccio a differenza di Chiusi. La San Giobbe riesce a rimanere attaccata arrivando a giocarsela fino agli ultimi minuti, ma alcuni errori di leggerezza commessi nella fase cruciale condannano i padroni di casa. San Miniato non commette errori e capitalizza le occasioni che mettono fine all’incontro. Con questa vittoria la Blukart sale a quota dodici in classifica, laureandosi campione di inverno con Chiusi ferma a otto, ma con una gara da recuperare.